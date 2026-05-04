Квартиру можуть "заморозити" через арешт: які ризики для власника житла

Арешт квартири можуть накласти не лише через значні борги, а й через судові спори, про які власник інколи навіть не підозрює. Житло не забирають одразу, але будь-які угоди блокуються, що може зірвати продаж або інші плани.

Чому накладають арешт на квартиру?

Арешт накладають тоді, коли потрібно обмежити право власника розпоряджатися житлом до вирішення справи, пише 24 Канал.

Найчастіше підставою є судове рішення. Наприклад, арешт можуть накласти під час розгляду справи або у разі наявності боргів. Водночас важливо: обмеження набирає чинності або скасовується лише після того, як судове рішення стає остаточним,

– пояснює адвокат Роман Сімутін.

Якщо людина не виконує рішення суду або не сплачує заборгованість, виконавець може заблокувати квартиру, щоб її не продали чи не переписали на іншу особу, зазначає Верховний Суд України.

Або коли оскаржують договір купівлі-продажу або виникає конфлікт між кількома претендентами на житло. У таких випадках суд обмежує будь-які дії з квартирою, щоб зберегти її статус до остаточного рішення. Арешт також застосовують у кримінальних справах, коли майно мають конфіскувати.

Які обмеження виникають після арешту?

Після накладення арешту квартира залишається у власності, однак власник не може вільно розпоряджатися житлом, а будь-які спроби провести угоду зупиняються на рівні реєстрів.

Нотаріальні дії також блокуються, адже система автоматично показує обмеження. Фактично арешт переводить квартиру у статус "замороженого" майна, доступ до якого обмежений на період розгляду справи або виконання рішення.

Через обмеження неможливо:

продати або подарувати квартиру;

оформити іпотеку чи передати житло в заставу;

передати у спадок.

На практиці це означає, що навіть домовленість із покупцем не гарантує завершення угоди, поки арешт не скасують.

Як перевірити наявність арешту на квартиру?

Дізнатися, чи є арешт або інші обтяження, можна, отримавши інформаційну довідку. Її видають державні реєстратори, центри надання адмінпослуг або нотаріуси,

– пише Сімутін.

Перед оформленням будь-якої угоди з нерухомістю варто перевіряти її в державних реєстрах. Особливо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Саме там фіксують усі обмеження, включно з арештами. Це дозволяє відразу зрозуміти ризики та не втратити час на угоду, яку неможливо завершити.

Як зняти арешт з квартири?

Зняти арешт можна лише після того, як зникає причина його накладення.

Якщо це борг – його потрібно погасити.

Якщо триває судовий процес – дочекатися рішення або оскаржити обмеження.

Після цього орган чи виконавець, який наклав арешт, має оформити рішення про його скасування. На підставі цього документа державний реєстратор прибирає запис з реєстру. Без цього кроку жодна угода не відбудеться, навіть якщо всі інші документи готові.

Чи можуть забрати єдине житло за борги?

Якщо у власності є лише одна квартира або будинок, його не вилучають за невеликі борги. Водночас закон допускає таку можливість, коли сума заборгованості перевищує встановлений поріг у 432 тисячі гривень і в людини немає іншого майна для її погашення.