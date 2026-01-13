Через російські удари сотні багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення. Швидкість охолодження кожного з будинків відрізняється з огляду на характеристики споруди, а також погодні умови.

Які будинки найшвидше втрачають тепло при відсутності опалення?

Швидкість промерзання стін і комунікацій у будинках без опалення залежить від багатьох факторів. Повільнішими втрати тепла під час морозів будуть в утеплених будинках. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк.

За словами експерта Святослава Павлюка, швидкість втрати тепла в кожної багатоповерхівки різна, а все залежить від класу енергоефективності, форми будівлі тощо. Він зауважує, що енергоспоживання на квадратний метр площі визначає кількість тепла, що необхідна для компенсації втрат будинку через загальну конструкцію.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Якщо будинок має 15 – 20 сантиметрів утеплення й хороші вікна, його загальні параметри будуть складати близько 40 – 50 кіловатів на квадратний метр на рік. Якщо ми говоримо про старі будинки, то вони мають показники близько 120 – 150 кіловатів на квадратний метр на рік. Фактично, споживання добре утеплених будинків є у три, а то й у чотири рази меншим. Відповідно, швидкість остигання є лінійною, тобто ці будинки в три-чотири рази довше зберігають тепло навіть при повному відключенні теплопостачання.

Отож втрата тепла є більш інтенсивною в старих будинках без утеплення. Водночас на швидкість цього процесу впливає низка факторів.

Як розповідав раніше в коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, одну з найгірших теплоізоляцій в Україні мають панельні багатоповерхівки. На його думку, це стосується збудованих наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття будинків. Проте утеплення допомагає не в усіх випадках, вважає експерт.

Геннадій Рябцев Експерт у сфері енергетики, кандидат технічних наук, професор Намагання окремого господарства щось змінити, наприклад, наліпивши на зовнішню стіну шматок якогось там теплоізоляційного матеріалу, навряд чи зможе змінити ситуацію в цілому, тому що будинок все одно опалюватиме передусім навколишнє середовище, а не мешканців. Від чого залежить швидкість втрати тепла будинками?

Святослав Павлюк каже, що оцінювати швидкість остигання будинку без опалення можна на основі набору даних по кожному конкретному об’єкту. До уваги беруть характеристики споруди.

Характер стін, їхня товщина й матеріал визначають швидкість проникнення тепла: теплового опору, теплопроникнення. Що вони товстіші, то меншою є швидкість втрати тепла. Фактично старі будинки з поганими енергетичними характеристиками, з поганими панельками чи силікатною цеглою можна довести до стану хороших, але це утеплення має бути тоді значно товстішим, ніж на будинках з газобетону,

– резюмує експерт.

На втрати будівлею тепла впливають також температури зовнішнього повітря й погода, освітленість сонцем та сила вітру. Від них залежить, чи отримає будинок додаткову кількість тепла з довкілля.

Сонце є досить сильним нагрівачем. Якщо в сонячні дні, то через вікна, які мали б бути розміщені на південь, будинок отримує досить істотну кількість тепла. Це дуже важливий фактор. Тобто є сонце чи немає, є вітер чи немає, чи утеплений будинок, хороші чи погані вікна стоять,

– каже експерт.

Зауважте! Частина житлового фонду України є застарілою. Йдеться зокрема про так звані хрущовки, чий термін експлуатації здебільшого сплив. Це впливає на стан конструкцій та внутрішніх комунікацій.

Де найскладніша ситуація з опаленням в Україні?