 

Геннадій Рябцев

Експерт у сфері енергетики, кандидат технічних наук, професор

Намагання окремого господарства щось змінити, наприклад, наліпивши на зовнішню стіну шматок якогось там теплоізоляційного матеріалу, навряд чи зможе змінити ситуацію в цілому, тому що будинок все одно опалюватиме передусім навколишнє середовище, а не мешканців.

Від чого залежить швидкість втрати тепла будинками?