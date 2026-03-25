Російська атака пошкодила монастир Бернардинів у Львові: чим він відомий

У Львові після російської атаки 24 березня пошкоджено пам'ятку архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Сам монастир є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Після атаки 24 березня у Львові виникла пожежа у будівлях Бернардинського монастиря. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пожежею були охоплені примурні будівлі комплексу – частина забудови, що прилягає до оборонних стін. Саме ці елементи зазнали пошкоджень, однак остаточний ступінь руйнувань ще мають визначити фахівці.

Монастир розташований у межах історичного ареалу Львова та має статус пам'ятки національного значення. Крім цього, об'єкт внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Історія Бернардинського монастиря у Львові починається ще наприкінці 15 століття, пише karpaty.info. Спочатку тут стояли дерев'яні будівлі, які звели приблизно у 1460 році за межами міських мурів.

Ці споруди не раз знищували. Після епідемії чуми монастир спалили, але його швидко відбудували й розширили. Подібні руйнування та відновлення повторювалися, тому вигляд комплексу змінювався ще до появи кам'яних споруд.

Бернардинський монастир / Фото Львівський Історичний Музей

Кам'яний монастир почали будувати вже на початку 17 століття. Роботи тривали до 1630 року – саме тоді сформувався ансамбль, який зберігся донині.

У вигляді комплексу поєдналися ренесанс, маньєризм і бароко. Це помітно у фасаді, декорі та плануванні, над якими працювали різні архітектори. Комплекс оточували стіни та башти, і він став частиною оборони Львова. Саме звідси прикривали підступи до міста.

Бернардинський монастир сучасність / Фото Lviv Travel

До ансамблю входять храм, монастирські келії, внутрішній двір і укріплення. Частина оборонних споруд не збереглася, однак загальне планування добре знайоме мешканцям міста.

У 1784 році в приміщеннях монастиря відкрили архів. Згодом він став одним із найбільших історичних архівів України. Сьогодні комплекс разом із церквою святого Андрія зберігає історичний вигляд і залишається важливою пам'яткою Львова, яку намагалися знищити росіяни.

У Львові збереглися будівлі, вік яких обчислюється майже всім періодом існування міста. Вони пережили перебудови, пожежі й зміну епох, але досі залишаються частиною міського простору. Церква Святого Миколая у Львові, датована 13 століттям, є найстарішою збереженою будівлею міста.