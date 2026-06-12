Фонд оголосив набір родин для евакуації на Київщину: хто може отримати безкоштовне житло
Благодійний фонд "Місія Хансена в Україні" відкрив прийом заявок для родин, які потребують евакуації з небезпечних регіонів. Переселенцям пропонують тимчасове безплатне житло у Київській області, а після 6 місяців вони зможуть перейти на програму доступної оренди.
Хто може отримати безплатне житло на Київщині?
Як пише Бахмут IN.UA, Подати заявку можуть родини, які зараз живуть у районах бойових дій або безпосередньо біля лінії фронту.
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Програма розрахована на сім'ї, яким потрібен терміновий переїзд у безпечне місце. Кандидати мають фактично проживати у прифронтових районах на момент подання заявки. Після евакуації родина також повинна оформити статус внутрішньо переміщених осіб.
Які умови проживання пропонує фонд?
Фонд надає 25 облаштованих квартир у селі Софіївська Борщагівка Київської області. Родини можуть жити там безплатно до 6 місяців. Сплачувати треба лише комунальні послуги.
Після цього періоду сім'ї зможуть перейти на програму доступної оренди. Також учасники можуть обрати комплекс "Містечко Хенсена" у Тарасівці. Умови проживання там такі самі, як і у квартирах у Софіївській Борщагівці.
Як подати заявку на безплатне житло для переселенців?
Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму. У заявці просять вказати контакти, дані про місце проживання, майно, доходи та обставини, у яких родина опинилася після початку війни.
У формі потрібно зазначити:
- ПІБ і дату народження заявника;
- номер телефону та електронну пошту;
- повне місце прописки;
- фактичну адресу проживання з описом нинішніх умов;
- чи має родина зруйноване майно та де воно розташоване;
- чи є у заявника статус ВПО з 2022 року;
- склад сім'ї та вік кожного члена родини;
- інформацію про людей з інвалідністю або важкохворих у родині;
- місце роботи або навчання членів родини, а також сфери попереднього досвіду роботи;
- сумарний дохід і соціальні виплати;
- чи має родина авто, його марку та рік випуску;
- перелік нерухомого майна кожного члена сім'ї;
- паспортні дані та ідентифікаційні коди всіх членів родини;
- історію сім'ї та місця перебування після початку війни;
- бажаний комплекс для проживання.
Хто реалізує ініціативу?
Проєкт втілює благодійна організація Українська місія Хансена, яку заснував американський підприємець і філантроп Делл Лой Хансен. Організація вже кілька років працює в Україні та зосереджується на забезпеченні житлом людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.