При виборі квартири чи будинку майбутні власники все частіше цікавляться не лише місцем розташування чи ціною, а й тим, наскільки житло буде безпечним і комфортним. Відповідь на це питання значною мірою дають будівельні матеріали та технології, які застосовує забудовник.

Як обрати безпечний будинок – у коментарі 24 Каналу розповів експерт з будівництва Назар Процик.

На що варто звернути увагу при виборі житла?

Тепло і енергоефективність

Тепло в оселі залежить не лише від матеріалу стін – цегли, керамоблоку чи газоблоку, а й від їх товщини та правильності зведення. Важливим фактором є якісне утеплення фасаду: якщо воно зроблене з порушеннями, у будинку можуть з'явитися "холодні зони". Крім того, втрати тепла можливі через дах або вікна.

Шумоізоляція

Не менш важливим критерієм комфорту є шумоізоляція. Сучасні рішення, такі як «плаваючі підлоги» чи спеціальні шумоізолюючі стіни, допомагають значно зменшити ударний шум. Матеріали також мають значення: наприклад, повнотіла цегла краще ізолює звук, ніж пустотіла.

Втім, експерт з будівництва зазначає, що безпечність будинку визначається не лише вибором матеріалів, а й тим, як саме їх застосовують, зокрема:

товщина стін,

якість утеплення,

правильне поєднання технологій.

Усе це впливає на те, наскільки житло буде довговічним та здатним витримати умови експлуатації.

Наприклад, будинок можна будувати "в цеглу", а можна "в пів цегли" – це суттєво впливає на тепло- та шумоізоляцію. Так само утеплення фасаду може бути різної товщини: 10 сантиметрів мінеральної вати або 15, або навіть 20 – і від цього також залежить, наскільки комфортно буде у квартирі,

– пояснив Назар.

Фахівці наголошують: комфорт і безпека – це результат не одного чинника, а комплексу рішень. Матеріали, технології та професійність забудовника у поєднанні забезпечують тепло, тишу й надійність будинку.



Як зрозуміти, що будинок безпечний / Фото Unsplash

Де найвигідніше купувати житло зараз?