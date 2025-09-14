Як зрозуміти, що будинок безпечний: експерт назвав головні ознаки якісного житла
- Експерт з будівництва Назар Процик зазначає, що безпека будинку залежить від якості будівельних матеріалів і технологій, таких як правильна товщина стін і якісне утеплення фасаду.
- Комфорт у будинку забезпечується не лише теплоізоляцією, але й шумоізоляцією, для якої використовуються сучасні рішення, такі як "плаваючі підлоги" та шумоізолюючі стіни.
При виборі квартири чи будинку майбутні власники все частіше цікавляться не лише місцем розташування чи ціною, а й тим, наскільки житло буде безпечним і комфортним. Відповідь на це питання значною мірою дають будівельні матеріали та технології, які застосовує забудовник.
Як обрати безпечний будинок – у коментарі 24 Каналу розповів експерт з будівництва Назар Процик.
На що варто звернути увагу при виборі житла?
- Тепло і енергоефективність
Тепло в оселі залежить не лише від матеріалу стін – цегли, керамоблоку чи газоблоку, а й від їх товщини та правильності зведення. Важливим фактором є якісне утеплення фасаду: якщо воно зроблене з порушеннями, у будинку можуть з'явитися "холодні зони". Крім того, втрати тепла можливі через дах або вікна.
- Шумоізоляція
Не менш важливим критерієм комфорту є шумоізоляція. Сучасні рішення, такі як «плаваючі підлоги» чи спеціальні шумоізолюючі стіни, допомагають значно зменшити ударний шум. Матеріали також мають значення: наприклад, повнотіла цегла краще ізолює звук, ніж пустотіла.
Втім, експерт з будівництва зазначає, що безпечність будинку визначається не лише вибором матеріалів, а й тим, як саме їх застосовують, зокрема:
- товщина стін,
- якість утеплення,
- правильне поєднання технологій.
Усе це впливає на те, наскільки житло буде довговічним та здатним витримати умови експлуатації.
Наприклад, будинок можна будувати "в цеглу", а можна "в пів цегли" – це суттєво впливає на тепло- та шумоізоляцію. Так само утеплення фасаду може бути різної товщини: 10 сантиметрів мінеральної вати або 15, або навіть 20 – і від цього також залежить, наскільки комфортно буде у квартирі,
– пояснив Назар.
Фахівці наголошують: комфорт і безпека – це результат не одного чинника, а комплексу рішень. Матеріали, технології та професійність забудовника у поєднанні забезпечують тепло, тишу й надійність будинку.
Як зрозуміти, що будинок безпечний / Фото Unsplash
Де найвигідніше купувати житло зараз?
- Співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга розповів, що найвигідніші ціни на нерухомість в Україні зараз у великих містах Сходу та Центру, тоді як Львів залишається найдорожчим обласним центром.
- Інвестиції в Київ та Одесу вигідні, але з високими ризиками через очікування стабільності та заморожені проєкти, тоді як на Заході ринок активний, але ціни завищені.