Позолочені фігурки, ніякого газону і дорожезний бальний зал: як Трамп хоче змінити Білий дім

Дональд Трамп і його команда мають намір перебудувати Білий дім та інші важливі місця у Вашингтоні на свій лад, витративши на це значну суму грошей. Раніше президент США назвав свою офіційну резиденцію "справжнім смітником".

Що вже змінив президент США та що ще планує, 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg.

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Як Трамп хоче змінити Білий дім

Дональд Трамп вже дещо встиг у реалізації своєї ідеї видозмінити на власний лад Білий дім. Зокрема, прикрасив Овальний кабінет позолоченими фігурками, як у його Нью-Йоркській вежі.

У планах – замінити газон у Рожевому саду на терасу з твердим покриттям. Так є у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді. Ба більше, президент США хоче ще й збудувати в Білому домі бальний зал за 100 мільйонів доларів.



Трамп вже встановив в Овальному кабінеті позолочені фігурки / Фото Al Drago, Bloomberg

Міністр житлового будівництва Скотт Тернер заявив, що потребує нових приміщень для профільного міністерства (HUD). Він назвав будівлю HUD найпотворнішою у Вашингтоні. Її у 1968 році спроєктував архітектор Марсель Брюер у 1968 році. На модернізацію споруди, ймовірно, витратять понад 500 мільйонів доларів.



Штаб-квартира Міністерства житлового будівництва та міського розвитку / Фото Al Drago, Bloomberg

Як Трамп хоче позбутися архітектури XX століття в США

У перший день повернення до Білого дому Трамп підписав указ, який стосувався архітектури – "Сприяння красивій федеральній громадянській архітектурі". Його мета – "повага до класичної архітектурної спадщини" у противагу архітектурі бруталізму.

Цікаво, що новий меморандум Трампа повторює його ж указ ще 2020 року. Тоді він вперше намагався змінити архітектурний стиль федеральних будівель. Хоча Джо Байден згодом це скасував, у Флориді та Алабамі вже розпочали будівництво судів у класичному та неокласичному стилях.