Білл Гейтс продає будинок біля своєї резиденції: чому це стало несподіванкою

Засновник Microsoft Білл Гейтс виставив на продаж будинок поруч зі своєю легендарною резиденцією. Саме рішення продати об'єкт викликало інтерес, адже раніше мільярдер навпаки розширював свої володіння довкола основного маєтку.

Де розташований та як виглядає маєток Білла Гейтса?

Будинок розташований у місті Медіна неподалік Сіетла, США, на березі озера Вашингтон, пише Realtor.com.

Дивіться також Маєток із реклами Кендалл Дженнер виставили на продаж: скільки він коштує

Площа оселі становить близько 260 квадратних метрів. Усередині облаштовано чотири спальні, дві з половиною ванні кімнати та простору кухню з сучасною технікою.

У вітальні є камін, а великі вікна відкривають краєвид на озеро. Біля будинку облаштована тераса і зелена територія для відпочинку на відкритому повітрі.

Інтер'єр будинку Білла Гейтса / Фото Realtor.com

Гейтс придбав цей дім ще у 1995 році приблизно за 1 мільйон доларів. Нерухомість розташована зовсім поруч із його відомою резиденцією "Xanadu 2.0".

Головний маєток значно більший за площею і відомий складними технологічними системами, бібліотекою та приватними зонами відпочинку. На цьому тлі виставлений на продаж будинок виглядає стриманіше, але все одно належить до сегмента елітного житла.

Чому продаж будинку здивував?

Об'єкт виставили на продаж майже за 4,8 мільйона доларів. Ця сума значно перевищує початкову вартість покупки, що одразу привернуло увагу до угоди.

Двір будинку / Фото Realtor.com

Подив викликала і сама стратегія власника. Протягом років Гейтс скуповував сусідні ділянки навколо головної резиденції, щоб забезпечити приватність. Тому продаж одного з найближчих будинків виглядає нетиповим кроком.

Крім того, достеменно невідомо, чи він узагалі проживав у цьому будинку. Існує версія, що нерухомість використовували радше для контролю території поруч із головним маєтком, а не як постійне житло.

Що відомо про зв'язок Епштейна та Білла Гейтса?

У файлах, опублікованих Міністерством юстиції США, ім'я Білла Гейтса з'являється в контексті листів Джеффрі Епштейна, які містили скандальну, але не підтверджену інформацію.

Зокрема, Епштейн стверджував, що Гейтс отримав інфекцію після контакту з жінками та просив антибіотики для своєї тодішньої дружини, Мелінди, пише The Telegraph.

Епштейн у своїх чернетках також натякав на нібито позашлюбні стосунки Гейтса, але немає жодних доказів, що ці листи були коли-небудь надіслані чи підтверджені. Гейтс відкидає всі такі звинувачення й наголошує, що його спілкування з Епштейном обмежувалося дискусіями про філантропію.