Польський ютубер почав опалювати будинок пончиками: що з цього вийшло
- Польський ютубер Марек Хоффманн провів експеримент з опалення будинку пончиками через зростання цін на пелети.
- Експеримент виявив, що пончики можуть підтримувати горіння і тепло понад п'ять годин, але не є повноцінною заміною традиційним джерелам тепла.
Польський ютубер вирішив перевірити, чи можна опалювати будинок звичайними пончиками. Він опублікував відео експерименту на своєму ютуб-каналі, де показав процес завантаження печі, горіння та порівняння вартості пончиків і пелет.
Чому блогер вирішив опалювати будинок пончиками?
Автор ютуб-каналу AdBuster Марек Хоффманн звернув увагу на різке зростання цін на пелети й вирішив спробувати опалювати будинок пончиками, пише zielona.interia.pl.
Дивіться також У це важко повірити: у світі є будинки шириною менш ніж метр – і там живуть люди
Ютубер зауважив, що пончики з супермаркету мають значну енергетичну цінність, тому вирішив порівняти їх із традиційним паливом. Для експерименту він купив 133 пончики по 9 грошів за штуку.
Загальна маса становила приблизно 10 кілограмів, а ціна – 12 злотих, що на 7 злотих дешевше, ніж така сама кількість пелет.
Блогер також зазначив, що під час акцій ціна пончиків може бути ще нижчою – близько 5 грошів за штуку. У такому випадку 10 кілограмів такого "палива" коштували б близько 7 злотих, що робить його ще дешевшим порівняно з традиційним варіантом.
Як проходив експеримент і який був результат?
Для перевірки Марек Хоффманн використав піч у своєму будинку. Він заповнив камеру згоряння пончиками, а потім підпалив розпалку, щоб розпочати процес горіння.
Цікаво! У відео блогер розповів, що йому довелося вичавлювати з пончиків джем заради свого експерименту.
Невдовзі температура всередині печі піднялася до кількох сотень градусів за Цельсієм. Пончики змогли підтримувати горіння і забезпечувати тепло протягом понад п'яти годин.
Однак експеримент мав радше демонстраційний характер і був спрямований на порівняння вартості різних видів "палива". Сам блогер звернув увагу, що калорійність продуктів і їхня фактична ефективність як палива можуть відрізнятися, тому такі альтернативи не можна розглядати як повноцінну заміну традиційним джерелам тепла.
Експеримент викликав резонанс у мережі та став прикладом того, як зростання вартості енергоресурсів може змушувати людей шукати нестандартні рішення для опалення житла.
Чим ще опалювали будинок?
Марк живе в самостійно збудованій глиняній хаті в Карпатах, де опалює житло піччю, спалюючи дрібні гілки та рослинну сировину.
Він визнає, що такий спосіб обігріву потребує частого підкладання палива і не завжди забезпечує стабільне тепло, але дозволяє бути незалежним від традиційних джерел енергії.