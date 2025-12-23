Блогер знайшов старовинну хату в Карпатах: який вигляд вона має зараз

У мережі набирає популярності відео зі старовинною хатою в Карпатах, яка збереглася майже без змін із початку 20 століття. Користувачі активно обговорюють побачене, називаючи оселю рідкісним прикладом автентичного гірського житла.

Як виглядає старовинна хата?

У Карпатах блогер показав автентичну українську хату, яка ніби застигла у часі, та викликала жвавий інтерес у мережі, пише 24 Канал з посиланням на тікток ja_bojko.

Розташована унікальна хатина у селі Либохора. Будівля зведена з деревини та має характерні для того часу архітектурні риси. Зовні будинок виглядає простим і стриманим.

Цікаво! Головними особливостями українських будинків минулого століття були невеликі вікна, масивні дерев'яні колоди та солом'яний дах, який вважається частиною української культури.

Автор відео звертає увагу на те, що подібні хати сьогодні трапляються рідко, оскільки більшість з них або зруйнувалися, або були перебудовані під сучасні потреби. Усередині збереглося базове планування. Видно дерев'яні балки, стару піч і мінімальний набір предметів побуту.

Навколо будинку простягається природний ландшафт без ознак сучасної забудови. Саме це створює враження, що хата існує поза часом і зберігає атмосферу минулої епохи. Автор зазначає, що такі оселі частіше можна побачити в музеях просто неба, ніж у реальному житті.

Що пишуть у коментарях?

Користувачі соцмереж активно відреагували на відео. Багато коментаторів наголошують на важливості збереження подібних будівель як частини культурної спадщини. Дехто ділиться спогадами про власне дитинство в подібних хатах або згадує оселі своїх родичів у гірських селах:

В такому музеї я народилась. Це були найкращі роки, які назавжди зі мною,

– поділилась спогадами користувачка.

Частина глядачів зазначає, що відео показує спосіб життя без надмірностей, який контрастує із сучасними міськими реаліями. Інші користувачі називають ролик цінним документальним свідченням і дякують автору за увагу до традиційної української архітектури.

Про які ще автентичні хати відомо?