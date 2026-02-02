"У цьому будинку немає нормальних дверей": як дім у Лас-Вегасі здивував мережу

Цей будинок у Лас-Вегасі виглядає не як звичне житло, а як сюрреалістичний лабіринт розваг із прихованими дверима, тунелями та тематичними кімнатами. Щоразу, заходячи всередину, важко передбачити, куди ведуть наступні двері.

Як виглядає будинок?

Будинок більше нагадує житлову версію парку розваг або квест-кімнату, ніж звичайне помешкання, зазначає власник будинку Джастін у відео.

Власник називає помешкання "Будинком розваг". Тут немає довгих прямих коридорів і передбачуваних переходів. Замість цього простір побудований як система прихованих ходів. Частина стін відчиняється, якщо натиснути на непримітну ручку або панель.

У різних частинах будинку доводиться пригинатися, пролазити у вузькі отвори або спускатися через люки в підлозі. У одній з кімнат облаштована яма з м'якими кубиками, двері з якої ведуть на інший поверх будинку.

В іншому місці за звичайними дверима ховаються ще одні двері. І так кілька разів поспіль. За словами власника, "у цьому будинку немає нормальних дверей".

Освітлення теж змінюється залежно від зони. Десь панує напівтемрява і неонове світло. Десь навпаки яскраво і просторо. Усе це створює відчуття, що ти перебуваєш не в житлі, а всередині інтерактивної гри.

Що дивовижного там є?

Одна з найвідоміших кімнат оформлена у стилі відеопрокату. Там стоять полиці з фільмами та яскраві вивіски. Також у будинку є диско-кімната. Вона захована за автоматом із газованою водою.

Підлога, яку виклали з монет / Скриншот 24 Каналу

Найдивовижнішою власник називає кімнату з монетами. Вона викладена з 50 тисяч монет, які він приклеїв вручну. Над сходами розташований лофт із мотузок, туди теж можна піднятися та лазити заради розваги.

