Без води та електроенергії: як британська пара живе у крихітному будинку

Молода британська пара вирішила покинути місто і жити у селі без водопроводу та електрики. Вони обрали крихітний будинок, який дозволяє економити та вести автономне життя серед природи.

Чому вони вирішили відмовитись від комунікацій?

Ліббі Рамсден та її хлопець Оллі відмовилися від оренди через високі тарифи й купили маленький будинок за 11 тисяч фунтів стерлінгів, пише The Sun.

Дивіться також Найдорожча оренда у світі: 10 міст із найвищими цінами на житло

Він встановлений на ділянці сільськогосподарської землі, яку надала родина Оллі. Будинок має спальню, ванну, кухню та вітальню, але не підключений до водопостачання чи електрики. Вони збирають дощову воду та фільтрують її.

До слова, за даними Rightmove, середня вартість будинку у графстві Йоркшир, де живуть Ліббі та її хлопець, становить 200 тисяч фунтів стерлінгів (близько 9,7 мільйона гривень).

Маленький будинок, який придбали Ліббі та Оллі / Фото The Sun

Тепер замість 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік за оренду житла вони витрачають близько 2 000 фунтів стерлінгів на оренду землі, податки та повсякденні потреби. Автономний спосіб життя дає свободу та новий досвід, а одночасно формує дисципліну та навички самостійного планування кожного дня.

Дівчина розповіла, що перші місяці життя у невеликому просторі були непростими, адже доводилося звикати до нового ритму, організовувати побут і знаходити баланс між роботою та відпочинком.

Інтер'єр у будиночку / Фото The Sun

Життя без електрики змусило їх купити невеликий генератор, який працює лише годину на день для нагріву води та вечірнього світла. У будинку немає телевізора та холодильника, а одяг перуть у місцевій пральні.

Вільний час пара присвячує розвитку власного бізнесу з виробництва мила з козячого молока, натурального меду та виробів із бджолиного воску. Відсутність іпотеки та комунальних рахунків дозволяє повністю зосередитися на проєктах і знизити щорічні витрати у шість разів.

Що відомо про маленькі будинки в інших країнах?

Американка з Г'юстона показала свій крихітний будинок площею 37 квадратних метрів, у якому висота стель дуже низька, і практично неможливо стояти прямо.

Житло обладнано кухнею, санвузлом та житловою зоною, а мансардний поверх використовується як спальня. Через обмежений простір пересуватися доводиться сидячи або навкарачки.

Будинок продуманий так, щоб максимально економити місце, але його компактність викликала бурхливі реакції користувачів: одні захоплюються плануванням, інші – відчуттям тісноти та дискомфорту.