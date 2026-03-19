Ніхто не помічав під будинком ядерний бункер: що там знайшли

Під звичайним будинком у Великій Британії десятиліттями існував повноцінний ядерний бункер, замаскований під непримітне бунгало. Сьогодні цей підземний комплекс відкрили для відвідувачів, і він виглядає як законсервований простір часів холодної війни.

Що саме приховував будинок на поверхні?

Зовні це типовий одноповерховий будинок без ознак секретного об'єкта, пише Daily Star.

Невелика ділянка, стриманий фасад і звичайні вікна не дають підстав підозрювати, що під ним розташована складна підземна інфраструктура.

Вже всередині є вузький тунель із герметичними перегородками. Далі тягнеться похилий коридор, який веде приблизно на 38 метрів углиб. Бетонні стіни, приглушене освітлення і прохолодне повітря створюють відчуття повної ізоляції ще до входу в основну частину комплексу.

Як виглядає підземний простір всередині?

Після спуску відкривається система коридорів, що розходяться в різні напрямки. Уздовж них розташовані невеликі кімнати з низькими стелями. Стіни пофарбовані у світлі та зеленуваті відтінки, характерні для військових об'єктів того часу.

Коридор у бункері під будинком / Фото Daily Star

У спальнях встановлені металеві ліжка, розміщені максимально щільно. Це дозволяло розмістити кілька сотень людей, які мали працювати й жити тут у разі загрози. Поруч розташовані приміщення з технікою зв'язку. Там збереглися пульти керування, кнопки та стаціонарні телефони. На стінах залишилися карти й табло, які використовували для відстеження ситуації.

Окремі кімнати відведені під технічні потреби. У них стоять генератори, що забезпечували автономну роботу комплексу. Є також їдальня з довгими столами та лавами та невеликий медичний пункт із базовим обладнанням.

Робочі місця у бункері / Фото Daily Star

Приміщення, які виконували роль центрів управління, мають довгі столи та робочі місця для персоналу. Тут координували дії у разі надзвичайної ситуації. Інтер'єр збережений майже без змін, тому створюється відчуття, що роботу просто призупинили.

Чому цей об'єкт довго залишався таємницею?

Бункер не позначали на картах і спеціально маскували під звичайний житловий будинок. Завдяки цьому він не привертав уваги навіть місцевих мешканців і залишався частиною секретної інфраструктури.

Після завершення холодної війни об'єкт вивели з експлуатації у 1992 році. Згодом його передали у приватну власність і відкрили для відвідувачів.

Сьогодні тут проводять екскурсії. Маршрут проходить від входу в будинку до глибоких підземних рівнів, де збережені коридори, техніка та атмосфера ізольованого простору, створеного для життя в умовах потенційної ядерної загрози.

Що ще збереглося донині?