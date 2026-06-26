Будинок, де Скрипаля отруїли "Новачком", виставили на продаж: що про нього відомо

У британському Солсбері виставили на продаж будинок, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля. Після атаки "Новачком" нерухомість викупила місцева влада, але тепер частину будинку знову пропонують покупцям.

У Британії продають будинок, де отруїли Скрипаля

Як пише The Guardian, покупцям пропонують не весь будинок, а 30% частку у власності.

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Її виставили на продаж за 114 тисяч фунтів стерлінгів. Решта нерухомості належить муніципальній раді Вілтширу.

Будинок розташований на Крісті-Міллер-роуд у Солсбері. Це окремий будинок із червоної цегли на околиці міста. У ньому є три спальні та просторий сад, а поруч розташовані школи, магазини й транспортні вузли. В оголошенні його подають як житло, що може підійти для сім'ї.

Після отруєння будинок викупила місцева влада. Так хотіли не допустити спекуляцій навколо гучної справи та перетворення нерухомості на моторошну туристичну атракцію.

У березні 2018 року російські агенти нанесли "Новачок" на дверну ручку цього будинку. Сергій Скрипаль і його донька Юлія, яка тоді була в нього в гостях, тяжко захворіли, але вижили.

Через чотири місяці після атаки мешканка Вілтширу Дон Стерджесс померла від отруєння. Її партнер Чарлі Роулі знайшов підроблений флакон парфумів із "Новачком". Квартиру в Еймсбері, де захворіла 44-річна Стерджесс, згодом знесли.

Під час розслідування сотні слідчих і науковців шукали джерело отруєння. Спершу перевіряли ресторан, паб та автомобіль, але майже через два тижні після отруєння Скрипалів встановили, що джерелом була дверна ручка будинку.

У Британії у 2024 році почалося публічне розслідування смерті Дон Стерджесс. У Лондоні раніше заявляли, що Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння із застосуванням "Новічка".