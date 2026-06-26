В Великобритании продают дом, в котором был отравлен Скрипаль

Как пишет The Guardian, покупателям предлагают не весь дом, а 30% долю в собственности.

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Ее выставили на продажу за 114 тысяч фунтов стерлингов. Остальная часть недвижимости принадлежит муниципальному совету Уилтшира.

Дом расположен на Кристи-Миллер-роуд в Солсбери. Это отдельно стоящий дом из красного кирпича на окраине города. В нем три спальни и просторный сад, а рядом находятся школы, магазины и транспортные узлы. В объявлении его представляют как жилье, подходящее для семьи.

После отравления дом выкупили местные власти. Таким образом они хотели предотвратить спекуляции вокруг громкого дела и превращение недвижимости в жуткий туристический аттракцион.

В марте 2018 года российские агенты нанесли "Новичок" на дверную ручку этого дома. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая тогда была у него в гостях, тяжело заболели, но выжили.

Через четыре месяца после атаки жительница Уилтшира Дон Стерджесс скончалась от отравления. Её партнёр Чарли Роули нашёл поддельный флакон духов с "Новичком". Квартиру в Эймсбери, где заболела 44-летняя Стерджесс, впоследствии снесли.

В ходе расследования сотни следователей и ученых искали источник отравления. Сначала проверяли ресторан, паб и автомобиль, но почти через две недели после отравления Скрипалей установили, что источником была дверная ручка дома.

В Великобритании в 2024 году началось публичное расследование смерти Дон Стерджесс. В Лондоне ранее заявляли, что Владимир Путин несёт конечную ответственность за отравление с применением "Новичка".