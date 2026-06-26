У Британії продають будинок, де отруїли Скрипаля
Як пише The Guardian, покупцям пропонують не весь будинок, а 30% частку у власності.
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Її виставили на продаж за 114 тисяч фунтів стерлінгів. Решта нерухомості належить муніципальній раді Вілтширу.
Будинок розташований на Крісті-Міллер-роуд у Солсбері. Це окремий будинок із червоної цегли на околиці міста. У ньому є три спальні та просторий сад, а поруч розташовані школи, магазини й транспортні вузли. В оголошенні його подають як житло, що може підійти для сім'ї.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Після отруєння будинок викупила місцева влада. Так хотіли не допустити спекуляцій навколо гучної справи та перетворення нерухомості на моторошну туристичну атракцію.
У березні 2018 року російські агенти нанесли "Новачок" на дверну ручку цього будинку. Сергій Скрипаль і його донька Юлія, яка тоді була в нього в гостях, тяжко захворіли, але вижили.
Через чотири місяці після атаки мешканка Вілтширу Дон Стерджесс померла від отруєння. Її партнер Чарлі Роулі знайшов підроблений флакон парфумів із "Новачком". Квартиру в Еймсбері, де захворіла 44-річна Стерджесс, згодом знесли.
Під час розслідування сотні слідчих і науковців шукали джерело отруєння. Спершу перевіряли ресторан, паб та автомобіль, але майже через два тижні після отруєння Скрипалів встановили, що джерелом була дверна ручка будинку.
У Британії у 2024 році почалося публічне розслідування смерті Дон Стерджесс. У Лондоні раніше заявляли, що Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння із застосуванням "Новічка".