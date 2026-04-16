Замість бетону – земля: як цей будинок витримує дощ і вітер без цементу

У Великій Британії звели заміський будинок, стіни якого зробили зі звичайної землі без цементу. Проєкт став одним із наймасштабніших експериментів у країні.

Як у Британії звели будинок із ґрунту?

Будинок з'явився у Вілтширі на місці старого цегельного заводу, пише Dezeen.

Дивіться також Несподівана знахідка у підвалі: що нова власниця побачила у старому будинку

Коли власники Софі та Девід купили ділянку, там уже стояли бетонні й цегляні будівлі. Частину з них залишили, а решту розібрали.

Цей проєкт дав архітектору Джонатану Таккі можливість реалізувати ідею, яку він розвивав багато років – створити сучасний будинок із землі. Тому матеріали після демонтажу не викидали. Їх подрібнили та змішали з глиною, яку взяли прямо на ділянці. До суміші додали вапняковий гравій і воду. Так отримали матеріал для стін і майже не підвозили нічого іншого.

Будинок з землі у Британії / Скриншот 24 Каналу з відео Dezeen

Стіни зробили товстими – приблизно 40 сантиметрів. Усередині додали прошарки, які стримують дощову воду і не дають їй вимивати матеріал. У найбільш відкритих місцях стіни додатково захистили плиткою з місцевого каменю. Будинок спроєктували так, щоб він витримував дощ і вітер без складних матеріалів і додаткового укріплення.

Чому цей проєкт став унікальним?

У Великій Британії раніше не будували подібні будинки такого розміру. Саме тому цей проєкт став випробуванням для команди Tuckey Design Studio та будівельників із Stonewood Builders.

Будинок має площу 810 квадратних метрів і складається з двох частин, які з'єднані світлим простором із великою кухнею. Разом зі старими цегляними будинками вони утворюють два внутрішні дворики – один виходить на схід, інший на захід. Таке планування нагадує старі англійські ферми й дає власникам простір для вирощування квітів, трав і овочів.

Внутрішній двір у будинку / Скриншот 24 Каналу з відео Dezeen

Товсті стіни добре видно у глибоких вікнах і навіть у фасаді, де зробили вбудовані лави. У кухні їх залишили відкритими та покрили прозорим шаром, щоб не було пилу і з'явився легкий блиск. В інших кімнатах поверхню зробили рівнішою, але вона зберігає природний вигляд.

Інтер'єр будинку з землі / Скриншот 24 Каналу з відео Dezeen

Будинок спланували так, щоб ним було зручно користуватися навіть удвох – частину приміщень можна просто не використовувати. Вікна в основних кімнатах відкривають чудові краєвиди, а в іншій частині облаштували дому ще кілька спалень і затишну кімнату для відпочинку.

В інтер'єрі багато речей зробили спеціально для цього проєкту разом зі студією Todhunter Earle. Найбільше привертає увагу гвинтова драбина, яку розташували всередині округлої частини будинку.

Будинок ввечері / Скриншот 24 Каналу з відео Dezeen

Як у США створили купольний будинок?