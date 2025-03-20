Є лише одна вимога: в Італії будинки продають за 1 євро

У центральному регіоні Італії Абруццо діє програма, за якою можна стати власником будинку всього за одне євро. Містечко продає нерухомість за ціною кави, аби зупинити депопуляцію.

Місто Пенне розташоване між Адріатичним узбережжям та гірським хребтом Гран-Сассо. Там живе приблизно тисяча людей. Про те, як людей заохочують туди переїжджати, 24 Канал розповідає з посиланням на CNN.

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В Італії продають будинки за 1 євро

У місті є понад 40 порожніх будівель, які шукають нових власників. Уся нерухомість розташована в історичному центрі. Мер Гілберто Петруччі розповів, що містечко почало занепадати відтоді, як сім'ї почали емігрувати.

Аби виправити ситуацію, у Пенне запровадили програму житла за 1 євро. За словами міського голови, від початку її дії вже продали 6 будинків, переважно італійцям. Перші 3 будівлі отримали власників у 2022 році, наступні 3 – наприкінці 2024 року.

Гілберто Петруччі зазначив, що ще декілька об'єктів нерухомості будуть доступні "протягом наступних кількох тижнів". Ймовірно, цього разу на продаж виставлять більше будинків.

Чому люди масово повиїжджали з міста

Більшість будинків, які продають, колись належали сім'ям місцевих фермерів. Однак вони залишили дім у пошуках кращого життя. Особливо масштабна міграція відбулася після Другої світової війни, коли бомбардування знищили значну частину архітектурної спадщини міста.

У 1970-х роках була ще одна хвиля еміграції – сім'ї виїжджали до США, Бельгії та Венесуели, а також до сусідніх великих міст, аби працювати на фабриках.



Такий будинок продали за 1 євро під час попередньої частини програми / Фото Гілберто Петруччі

Є лише одна вимога, аби стати власником житла

На відміну від більшості міст, де будинки продають за символічні 1 євро чи долар, Пенне запровадив м'якші правила для покупців.

Єдина вимога полягає в тому, аби покупці зобов'язалися реконструювати ці будинки за 3 роки. Натомість гарантій першого внеску для початку робіт там не просять.

Ми дуже хочемо підбадьорити та підтримати тих, хто приходить відроджувати старовинну околицю,

– пояснив мер.

Більшість програм будинків за 1 євро вимагають від покупців сплатити депозит у сумі 2 000 – 5000 євро, який повертають після завершення робіт.

Покупцям будинків під час робіт допомагатимуть місцеві фахівці – архітектори, геодезисти, будівельники. Початкова вартість базового ремонту будинку малого та середнього розміру, як розповів мер, становить 20 тисяч євро.