Чоловік прибирав у будинку батька, після чого дуже розбагатів: що він знайшов

Чоловік, на імʼя Саймон, вирішив прибрати у будинку свого батька після його смерті. На даху він знайшов речі, через які зможе стати багатим.

Чоловік ще не продав ці неймовірні речі, але він вже багатий, бо він власник унікального. Історію Саймона розповіло британське видання Daily Express, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Сім'я переїхала в новий будинок в іншому районі міста: який сюрприз їй зробив сусід

Цінний архів у будинку батька

Батько чоловіка все життя працював у видавничій галузі, а тому мав особистий архів з цінними для нього речами.

Син не підозрював, що може знайти щось настільки цінне, але все змінилося, коли він дістався до даху. Там зберігалися перші рукописи творця Вінні-Пуха Алана Мілна. І це ще не все. Деякі папери ніхто не бачив понад 100 років.

Тепер Саймон вирішив показати їх на аукціоні. Серед найцікавіших лотів – візитівка автора "Володаря перснів" Джона Толкієна.

Ми просто не знали про їхнє існування, тому були дуже приголомшені. Ми прибирали горище і знайшли поліетиленовий пакет, повний листів і схожого матеріалу. Вони просто лежали там разом з іншим дитячим мотлохом і старими фотографіями,

– каже чоловік.

Знайдені рукописи / Фото SWNS

Який прибуток отримає чоловік

Саймон каже, що не здивований візитці з підписом Толкієна. Його батько був причетним до виходу культової стрічки. Проте казки та оповідання Мілна стали для сина несподіванкою. Чоловік не знав, що його батько був особисто знайомим з автором Вінні-Пуха.

Найцінніші речі були виставлені на аукціоні 15 січня. Торги вже розпочалися. За очікуваннями Саймона, загальний прибуток складе близько 15 тисяч фунтів (майже 775 тисяч гривень).