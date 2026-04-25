"1 650 вікон": в Амстердамі побудували будинок, що ламає уявлення про житло

В Амстердамі з'явився незвичайний житловий будинок, фасад якого складається зі скляних блоків і налічує понад 1650 "вікон". Попри вузьку форму, він поєднує простір, світло та приватність у несподівано комфортному форматі.

Який вигляд має будинок із "1 650 вікнами" і де його збудували?

В Амстердамі родина з двома дітьми реалізувала незвичний житловий проєкт – вузький п'ятиповерховий будинок із фасадом зі скляних блоків. Про це розповіли в архітектурній студії Studioninedots.

Саме завдяки скляним блокам архітектори жартівливо говорять про "понад 1 650 вікон". Проєкт отримав назву Light House – "Дім світла". Будинок розташований у районі Сентрюмейланд – одному з островів штучного архіпелагу IJburg.

Як пише "Хмарочос", ця територія вирізняється особливим підходом до забудови: тут переважає формат "самобуду", коли мешканці самостійно купують ділянки, обирають концепцію майбутнього житла та співпрацюють з архітекторами без участі девелоперів.

Такий підхід дозволяє створювати більш експериментальну та індивідуалізовану архітектуру, що відрізняється від типових девелоперських проєктів і формує нову міську ідентичність районів.

Що всередині та чому склоблоки стали ключовим рішенням?

Загальна площа будинку становить 257 квадратних метрів. Будинок має 5 поверхів, кожен із яких виконує окрему функцію в межах єдиного відкритого простору.

На першому рівні облаштований відкритий простір із вітальнею, кухнею та їдальнею, який доповнює двоповерховий атріум. Однією з найбільш незвичних деталей інтер'єру стало дерево, що росте просто всередині будинку.

Над кухнею облаштували додаткову зону, яку можна використовувати для відпочинку, читання, занять йогою або перегляду фільмів. Верхній поверх відведений під спільний родинний простір: тут є високі аркові вікна та вихід на терасу з видом на озеро.

Такий вигляд має будинок / Фото Studioninedots

Склоблоки стали ключовим елементом не лише з естетичної, а й з функціонального погляду. Вони активно пропускають денне світло, водночас м'яко його розсіюють і не забезпечують повної прозорості, що дозволяє зберігати приватність мешканців.

За словами архітекторів, такі матеріали дають змогу зменшити потребу в штучному освітленні вдень і водночас уникнути ефекту "акваріума", коли житло повністю проглядається ззовні.

Саме тому цей матеріал сьогодні, як йдеться у публікації ArchDaily, дизайнери вважають одним із помітних трендів в архітектурі та дизайні інтер'єру.

Експерти пояснюють популярність склоблоків поєднанням одразу кількох факторів: енергоефективності, м'якого природного освітлення та здатності створювати візуально легкі, але ізольовані простори.

Де ще реалізували такий підхід?

Схожий підхід до використання скляних блоків уже застосовували і в місті Гент. Як йдеться на Dezeen, у цьому бельгійському місті збудували триповерховий будинок на вузькій ділянці між іншими будівлями, де через обмеження з вікнами застосували двошаровий фасад зі склоблоків для кращого освітлення.

Простір організували за "перевернутим" принципом – спальні внизу, а кухня та вітальня нагорі, а фасад поєднує скло й теракоту, що дозволяє будівлі водночас вирізнятися і гармонійно вписуватися в оточення.

Цей кейс демонструє, що склоблоки дедалі частіше використовують не лише як декоративний елемент, а як повноцінний інструмент роботи зі світлом у складних міських умовах.

Що відомо про інші цікаві будинки?

У Великій Британії звели будинок із землі без використання цементу, застосувавши суміш глини, гравію та води. Матеріали для будівництва частково отримали прямо з ділянки та після демонтажу старих споруд, що дозволило мінімізувати зовнішні ресурси. Проєкт став одним із найбільших експериментів такого типу в країні та доводить, що будинок може витримувати погодні умови без традиційних матеріалів.

У Бразилії поблизу Сан-Паулу звели будинок Casa Colmeia з унікальним дерев'яним дахом у вигляді сітки, який об'єднує інтер'єри та тераси в єдиний простір. Резиденцію площею близько 1 600 квадратних метрів розташували на схилі та спроєктували Г-подібною, щоб вписати її в рельєф і відкрити види на природу. Простір організовано на кількох рівнях із поділом на функціональні зони, а світло потрапляє всередину через отвори в конструкції даху та великі скляні поверхні.