У Мексиці сховали чорний будинок серед дерев: чим особлива Casa Mavra

У Мексиці збудували незвичний будинок Casa Mavra з чорного бетону, який буквально зливається з лісом. Проєкт поєднує масивну форму і тісний зв'язок із природою через світло, воду та зелень.

Де розташований будинок?

Будинок розташований у місті Вальє-де-Браво серед густого лісу, пише Dezeen.

Ділянка оточена деревами, тому архітектори одразу працювали з природним середовищем, а не проти нього.

Споруда має горизонтальну композицію і виконана з чорного пігментованого бетону. Завдяки цьому вона повторює тіні дерев та не привертає зайвої уваги серед лісу.

Будинок з чорного бетону у Мексиці / Фото Dezeen

Проєкт формують два об'єми, які перетинаються і створюють Х-подібну структуру. Вхід розташований з півдня. До нього веде довга сходова доріжка вздовж вузької водойми. У західному крилі розташовані вітальня, кухня та їдальня, у східному – спальні.

Як виглядає Casa Mavra?

Будинок отримав назву Casa Mavra – від грецького слова "чорний". Його фасад побудований на контрасті масивного чорного бетону та відкритих просторів зі світлом.

До кімнат ведуть напіввідкриті коридори. Вони проходять через невеликі дворики, де рослини проростають крізь отвори в дахах і стінах, а світло потрапляє всередину.

Коридори у будинку / Фото Dezeen

Однією з найвиразніших деталей є суцільна стіна, яка підіймається вздовж підходу до будинку, а простір супроводжує звук води, що стікає сходами,

– коментує студія Taller Alberto Calleja, яка створила цей будинок.

Далі ця стіна переходить у похилі дахи та формує впізнаваний силует будинку. Чорний бетон залишили відкритим, щоб підкреслити фактуру і контраст із зеленню та сонячним світлом.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

На кінцях об'ємів зробили панорамні вікна з видом на ліс. Вони виходять на дерев'яні тераси. Біля головної спальні облаштували місце для відпочинку, а поруч із вітальнею – невеликий басейн.

