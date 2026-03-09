Двісті років історії на подвір'ї: у Британії продають будинок із вітряком

У британському селі продають незвичайний будинок, поруч із яким стоїть справжній вітряк. Споруда працює й нині, а її механізми досі можуть молоти борошно, як і два століття тому.

Як виглядає вітряк, який продають у Британії?

Вітряк збудували ще у 1823 році, коли такі млини були важливою частиною місцевого господарства, пише The Sun.

Будівля має характерну для англійських млинів форму. Це висока дерев'яна башта з конічним верхом і великими крилами, які обертаються від сили вітру. Млин підіймається над навколишніми полями й добре помітний здалеку, тому давно став впізнаваною місцевою пам'яткою.

Споруда має охоронний статус як історична будівля. Протягом останніх десятиліть її неодноразово відновлювали, щоб зберегти конструкцію та робочі механізми, пише Auction House.

Що цікавого можна побачити всередині?

Під час відновлення млина оновили як зовнішні елементи, так і внутрішній механізм. У 2000 році повністю замінили верхню частину будівлі. Пізніше встановили нові лопаті та хвостову частину, які дозволяють правильно орієнтувати млин за напрямком вітру.

Як виглядає вітряк зсередини / Фото The Sun

Усередині залишили традиційні механізми, що використовувалися для помелу зерна. Вони можуть працювати від сили вітру, але за потреби млин запускають і за допомогою електричного двигуна. Завдяки цьому він не просто декоративна споруда.

Який будинок стоїть поруч із млином?

Поряд із вітряком розташований вікторіанський котедж. Це окремий житловий будинок, збудований поруч із млином і оточений садом.

Будинки, що продають разом з вітряком / Фото The Sun

На першому поверсі облаштовані вітальня, їдальня, кухня та ванна кімната. Приміщення мають традиційне планування з кількома окремими кімнатами. На другому поверсі розташовані чотири спальні. З вікон відкривається вид на сад і сам млин.

На ділянці також є дві господарські будівлі. Одна з них може стати студією або майстернею після отримання дозволу на перебудову. Інша вже використовується як майстерня та має електропостачання.

