Особняк за 30 мільйонів доларів із незвичним дизайном став вірусним у мережі

Дорогий будинок у штаті Юта несподівано став зіркою соцмереж – і не через свою ціну чи розміри. Люди почали обговорювати інтер'єр особняка, коли на фотографіях помітили дивні та суперечливі деталі: одні називали їх моторошними, інші – справжнім дизайнерським тріумфом.

"Рідкісний шедевр" чи дизайнерський кошмар?

Зовні будівля нагадує Гоббітон із "Володаря перснів", але саме внутрішній простір робить її унікальною. Детальніше про неї на форумі Reddit розповіла користувачка з ніком geographible.

На знімках видно кімнати з гірками, цирковими атрибутами та масками клоунів, а дерев'яні заокруглені коридори додали будинку фантастичної атмосфери.

Відповідно до оголошення на Zillow, особняк виставлений на продаж за 29,99 мільйона доларів. Він має 8 спалень, 16 ванних кімнат і майже 31 тисячу квадратних футів (майже 3 тисячі метрів) житлової площі на території понад 9 гектарів у районі Альпайн.

Оголошення називає його "рідкісним шедевром", де класична елегантність поєднується з сучасною розкішшю. Серед особливостей – приватний спа з сауною, паровою душовою та масажною кімнатою.

Агенти нерухомості описують будинок як "притулок від зовнішнього світу".

Такий вигляд будинок має всередині / Фото з Reddit, PCMLS

Як на будинок відреагувала мережа?

Найбільше уваги привернули дитячі елементи: гірки, ігрові зони та нестандартне планування. Думки у мережі розділилися, люди писали таке:

Моєму малюку це б сподобалося. Гірки просто фантастика!

Всього 30 мільйонів доларів, але це приголомшливо.

Для мене це неймовірно, але прибирання після такого інтер'єру буде кошмаром.

Просто приберіть цю клоунську моторошність – і я готовий купувати.

Особняк став прикладом того, як екстравагантний дизайн може викликати одночасно захоплення та несприйняття.

Що відомо про будинок, де час ніби зупинився?

Дослідники у місті Віган в Англії знайшли 6‑кімнатний будинок, у якому інтер'єр майже не змінювався з 1970‑х років. Речі всередині створюють відчуття справжньої капсули часу, ніби власники пішли й більше не повернулися.

Житло формально пустує з 2017 року, але меблі, телевізори та документи там залишилися неторканими. За припущенням дослідників, у будинку жило літнє подружжя, яке прожило там усе життя, і після їхньої смерті дім залишився порожнім. Усередині навіть знайшли записку від одного з господарів із проханням вимикати крани, що викликало сильні емоції.