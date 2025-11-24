"Сам удома 2" у Манхеттені: як сьогодні виглядає будинок з пастками Кевіна

Будинок, який глядачі добре впізнають із фільму "Сам удома 2", став однією з символічних міських локацій стрічки. Хоча його показали лише в кількох сценах, саме цей фасад створив характерну атмосферу нью-йоркських різдвяних вулиць.

Де розташований будинок?

Будинок розташований у Манхеттені у тихому та престижному житловому районі поблизу центрального парку, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Це історична частина міста, де збереглася традиційна забудова – вузькі зелені вулиці, рівні ряди таунхаусів і фасади, що нагадують архітектуру 20 століття.

Саме через таке поєднання атмосфери та стилю цю місцевість часто обирають для зйомок. Будинок із фільму органічно вписується у вигляд вулиці й водночас має достатньо характерні риси, щоб бути впізнаваним серед інших подібних будівель.

Як виглядає будинок зараз?

Тепер це відреставрований таунхаус із темного каменю, що зберіг свій історичний фасад. Масивні двері, високі сходи, симетричні вікна та кам'яні декоративні елементи формують класичний вигляд, який майже не змінився з часу зйомок.

Будинок з фільму "Сам удома 2" / Фото Realtor.com

Сучасне планування передбачає кілька рівнів, світлі кімнати та простору вітальню на нижньому поверсі. На верхніх рівнях розташовані спальні та кабінети, оформлені у стриманих відтінках та доповнені великими вікнами. Внутрішній простір суттєво оновлений.

Інтер'єр будинку з фільму / Фото Realtor.com

Під час реконструкції вдалося зберегти частину історичних деталей – дерев'яні сходи, фрагменти цегляної кладки та декоративні елементи. Водночас будинок отримав сучасні системи опалення, вентиляції та оновлені санвузли, що робить його повноцінним комфортним житлом.

Кому належав будинок у фільмі?

У фільмі цей дім належав дядькові головного героя Кевіна – Роберту Маккалістеру. За сюжетом, родина тимчасово не жила там через ремонт, і будинок стояв порожнім.

Це стало важливою частиною історії – порожнє міське помешкання дало можливість Кевіну сховатися і застосувати свої винаходи, хоча насправді всі внутрішні сцени знімалися в павільйоні.

Цікаво! Багато хто з глядачів вважав, що справжній будинок наповнений тими самими секретними ходами й пастками, що й у фільмі. Насправді його використовували лише як зовнішню локацію, але навіть цього було достатньо, щоб будівля стала популярною серед шанувальників стрічки.

За скільки продали будинок?

За даними Zillow, будинок з'явився на ринку у 2024 році та був проданий за 5,7 мільйона доларів. Найбільше на його вартість вплинули розташування та його "участь" у фільмі "Сам удома". Будинки такого типу рідко потрапляють у продаж, тож попит на них традиційно високий.

