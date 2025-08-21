Попри війну та численні обстріли з боку Росії найбільша кількість будівельних компаній в Україні працює саме у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження платформи YouControl.Market.

Де найбільша будівельна активність?

За результатами аналізу, у 2025 році найбільше компаній у галузі зареєстрували в:

Києві – 2489,

Дніпропетровській області – 880,

Львівській області – 788,

Одеській області – 658.

Аналітики пояснюють, що саме ці регіони формують "топ-центри будівельної активності" завдяки активним процесам урбанізації, розвитку житлового та комерційного секторів і наявності масштабних інвестиційних проєктів.

Схожа ситуація спостерігається і серед ФОП-будівельників. Найбільше їх працює у:

Києві – 2101,

Київській області – 1855,

Львівській області – 1583,

Дніпропетровській області – 1487,

Івано-Франківській області – 1409.



Які області стали лідерами з будівництва нерухомості / Фото Unsplash

Чому так відбувається?

Причиною є високий попит на будівельні послуги, активний розвиток ринку житла та численні приватні замовлення.

Водночас найменше компаній у галузі зафіксовано у:

Житомирській області – 173,

Сумській – 158,

Чернігівській – 143,

Тернопільській – 128,

Чернівецькій – 115.

Цікаво! Раніше ми писали, що на одного мешканця Києва припадає в середньому 20,3 квадратних метра житла, що значно менше ніж у країнах ЄС (42,5 квадратних метра) та США (69 квадратних метрів).

Експерти пояснюють цю ситуацію меншими інвестиціями, низьким рівнем урбанізації, а також наслідками війни. Зокрема, прикордонні регіони, як-от Сумщина чи Чернігівщина, зазнали значних руйнувань і втратили частину інфраструктурних проєктів. Серед підприємців причинами також є міграція робочої сили та обмежені інвестиції.