Скільки коштує побудувати будинок з газоблоку у 2025 році

У 2025 році будинки з газоблоку залишаються одним із найпопулярніших рішень для приватної забудови в Україні. Матеріал поєднує доступність, хороші теплоізоляційні властивості та швидкість зведення.

Попит на будівництво з газоблоку зріс, оскільки більшість сімей шукають варіант, який дозволить зекономити на будівництві та подальшому опаленні, пише 24 Канал з посиланням на будівельні компанії.

Дивіться також Дарча на житло: скільки коштує та що варто знати у 2025 році

Скільки коштує будинок з газоблоку у 2025 році?

Середня вартість будівництва становить від 17 000 до 23 000 гривень за квадратний метр. Розрахунок залежить від площі будинку, кількості поверхів, складності проєкту та вибору оздоблення. Одноповерховий будинок площею 100 квадратних метрів зазвичай коштує від 1,7 мільйона гривень.

У будівельній компанії "Новий Дім" зазначають, що кошторис формується на основі вартості усіх будівельних робіт:

фундамент – 480 тисяч гривень;

будівництво коробки – 600 тисяч гривень;

покрівельні роботи – 276 тисяч гривень;

фасадні роботи – 410 тисяч гривень.

Як змінилася вартість матеріалів у 2025 році?

У 2025 році газоблок коштує від 2 200 до 2 900 гривень за кубометр, залежно від марки та виробника. Для стандартного будинку потрібно від 40 кубометрів, тому лише стіновий матеріал обійдеться від 88 тисяч гривень.

Разом із покрівельними матеріалами, фасадом, утепленням та вікнами загальна вартість матеріалів складає від 400 тисяч до 650 тисяч гривень. До цього додаються витрати на клей, армування та додаткові конструктивні елементи.

Важливо! Підведення комунікацій у 2025 році коштують від 80 тисяч до 200 тисяч гривень, залежно від розташування ділянки та складності підключення.

Як щільність газоблоку впливає на якість та вартість будинку?

Щільність газоблоку визначає міцність і теплоізоляційні властивості стін. Найчастіше у будівництві використовують матеріали марок D300, D400, D500 та D600, зазначають на сайті будівельних матеріалів.

Газоблоки з меншою щільністю, як-от D300 і D400, забезпечують кращу теплоізоляцію. Це дозволяє зменшити витрати на опалення, але такі блоки менш міцні та потребують ретельного проєктування будинку.

D500 та D600 більш міцні та підходять для несучих стін, особливо у двоповерхових будинках. Вони дорожчі, проте дають більшу стабільність конструкції та меншу потребу в додатковому армуванні.

Зверніть увагу! Різниця у виборі щільності може змінити кінцеву вартість проєкту на 10-18%, впливаючи як на бюджет матеріалів, так і на технологію будівництва.

З якого матеріалу краще звести будинок?