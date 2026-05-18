В Україні різко змінився формат житла: що тепер будують замість багатоповерхівок

В Україні змінився формат житлового будівництва – забудовники дедалі частіше роблять ставку на приватні будинки замість великих багатоповерхових комплексів. Після початку повномасштабної війни ринок житла почав швидко перебудовуватися під нові потреби українців та умови безпеки.

Чому приватні будинки стали популярнішими?

За останні кілька років приватні будинки вперше почали переважати у структурі нового житла, повідомляє YouControl.

За даними аналітиків, у 2021 році їхня частка у загальній площі введеного в експлуатацію житла становила 38%, а у 2024 році вже зросла до 51%. Частка багатоквартирних будинків за цей час скоротилася з 61,7% до 49%.

Після 2022 року покупці дедалі частіше звертають увагу на житло з меншою щільністю забудови. Попит зріс на приватні будинки, котеджі, дуплекси та таунхауси, де легше організувати автономний побут під час тривалих відключень світла чи обстрілів.

До слова, за результатами дослідження DIM.RIA, у 2026 році 34,7% опитаних українців хотіли б придбати саме приватний будинок. Для багатьох сімей важливою стала можливість встановити генератор, облаштувати укриття, мати власне опалення або запас води.

Змінилися і підходи забудовників. Малоповерхові проєкти в умовах нестабільного ринку часто вимагають менше витрат і швидше реалізуються.

Однак в майбутньому дешеві приватні будинки можуть зникнути з ринку через нові вимоги до будівництва в Україні. Тепер такі проєкти не підпадають під спрощені правила. Для їхнього будівництва потрібні повноцінні містобудівні умови, погодження та експертизи, як для багатоквартирних споруд.

Водночас структура ринку стане більш прозорою. Кожен проєкт матиме відповідального архітектора, що знижує ризик придбати проблемне житло.

Піде формат "побудували, як вийшло, – продаємо". На його місце приходить системний підхід: з архітектурою, розрахунком, логікою проєкту. Таких об'єктів буде менше, але вони будуть продуманішими й, відповідно, дорожчими,

– пояснює рієлторка Ірина Луханіна.

Як війна змінила будівельну галузь?

Будівельний ринок досі не повернувся до довоєнних обсягів, однак житловий сегмент відновлюється швидше за нежитловий. У середньому упродовж 2022 – 2024 років житлове будівництво становило близько 71% від рівня 2021 року, тоді як нежитлове – лише 51%.

Найактивніше нове житло зараз зводять у західних та центральних регіонах України. У цих областях після початку повномасштабного вторгнення суттєво зріс попит як на купівлю житла, так і на оренду.

Водночас будівельним компаніям бракує працівників через мобілізацію та виїзд частини фахівців за кордон. Крім цього, значно подорожчали будівельні матеріали, логістика та саме виконання робіт. Частина девелоперів також має труднощі з доступом до містобудівної документації та погодженням нових проєктів.

На будівельну галузь вплинуло і скорочення кількості компаній. За даними YouControl якщо у 2021 році в Україні зареєстрували 2 958 будівельних підприємств, то у 2025 році – лише 1 401.

Що змінюється для забудовників у 2026 році?

У квітні уряд оголосив про нові зміни для будівельної галузі. Кабмін планує скоротити кількість процедур та пришвидшити погодження документів для забудовників.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що нові правила мають прибрати частину бар'єрів, через які запуск будівництва часто затягувався на місяці.

Уряд очікує, що нові правила допоможуть краще координувати роботу органів, які відповідають за дозволи та погодження у сфері будівництва.