Один із найвідоміших готелів світу Бурдж аль-Араб закривають: що сталося

Відомий готель Бурдж аль-Араб у Дубаї закривають на тривалу реставрацію, яка триватиме близько півтора року. Рішення ухвалили на тлі інциденту з уламками дрона та загального спаду туристичного потоку в регіоні.

Що сталося з готелем Готель Бурдж аль-Араб у Дубаї?

На початку березня 2026 року фасад будівлі пошкодили уламки збитого іранського дрона. Пожежу швидко ліквідували, обійшлося без постраждалих, однак сам факт влучання підтвердили офіційно, пише Reuters.

Дивіться також Несподівана знахідка у підвалі: що нова власниця побачила у старому будинку

У готелі наголошують, що ремонт планували заздалегідь і не пов'язують із цим інцидентом. Під час закриття гостей із чинними бронюваннями переселяють до інших готелів мережі.

Водночас на ринку фіксують зниження туристичної активності через безпекову ситуацію на Близькому Сході, що також впливає на завантаженість дорогих готелів.

Оновлення передбачає модернізацію інтер'єрів зі збереженням впізнаваного вигляду будівлі. Роботи куруватиме міжнародний дизайнер, а процес організують поетапно.

Чим відомий цей готель?

Бурдж аль-Араб відкрили у 1999 році, і він швидко став одним із символів Дубая, Skyscraper Center. Будівля заввишки 321 метр має 56 поверхів і розташована на штучному острові приблизно за 280 метрів від берега, куди веде окремий міст.

Форма готелю нагадує вітрило арабського човна, що зробило його одним із найвпізнаваніших силуетів у світі. Усередині облаштований атріум заввишки близько 180 метрів, а на висоті понад 200 метрів розташований вертолітний майданчик, який використовували для зйомок і подій.

Готель працює лише з люксами: тут близько 200 номерів, і всі вони дворівневі. Площа апартаментів стартує приблизно від 170 квадратних метрів і може перевищувати 700, що суттєво відрізняє його від більшості готелів.

Бурдж аль-Араб часто називають "семизірковим", хоча офіційної такої категорії не існує. Репутацію сформували високий рівень сервісу, великі простори та формат відпочинку, орієнтований на приватність і дорогі послуги.

Що сталося з палацом Голестан у Тегерані?