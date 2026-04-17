На Черкащині жінка відновлює старі мазанки: як покинуті хати отримали нове життя

У селі Ліпляве на Черкащині старі хати-мазанки не зносять, а повертають до життя, зберігаючи їхній первісний вигляд. Із занедбаної сільської хати за понад два десятиліття виріс цілий простір, де відновлені будівлі вже приймають гостей.

Як з'явилася ідея відновлення мазанки?

Понад 20 років тому батько Ганни Сухобрус придбав стару мазанку в Ліплявому, розповідає видання "18000".

Дивіться також "Щоб святкувати Великдень біля печі": киянка купила й оживила старий будинок у селі

Колишні власники довго не погоджувалися на продаж, адже переживали, що будинок знесуть. Угоду вдалося укласти лише після обіцянки зберегти хату без радикальних перебудов.

Спочатку родина використовувала її як дачу та приїжджала туди зрідка, переважно влітку. Сама Ганна сприйняла цю покупку без ентузіазму, бо очікувала сучасний будинок для відпочинку. Водночас інтерес до сільського життя в неї сформувався ще в дитинстві через історії друзів про канікули в селах.

Я собі уявляла село місцем, де діти цілодобово нічого не роблять – тільки гуляють на природі, а вдома з'являються лише поїсти й переночувати. Я тоді й поняття не мала, що в сільських дітей була ще купа обов'язків. У моїй уяві це були супервільні та щасливі люди,

– згадує Ганна.

Як одна хата перетворилася на цілий комплекс?

Переломним періодом стала пандемія, коли з'явилася можливість довше жити в селі. Саме тоді виникла ідея створити простір, у якому люди могли б відчути атмосферу "як у бабусі".

Хати на Черкащині, які відновлюють / Фото Ганни Сухобрус

З часом проєкт перетворився в етнокомплекс "Бабусина хатка". Нині він об'єднує п'ять будинків у Ліплявому, а також старий млин у Прохорівці та ще дві хати в Степанцях. Один із будинків у Степанцях планують перевезти, щоб зберегти його від руйнування.

Цікаво! Найстаршій хаті в колекції родини Сухобрус понад 140 років, наймолодшій – близько 70, тож стан об'єктів на момент купівлі завжди невідомий.

Як відновлюють старі хати й що з ними роблять?

Підхід до відновлення передбачає максимальне збереження автентичного вигляду. Будинки не перебудовують у сучасному стилі, а відновлюють з урахуванням традиційної архітектури.

Раніше я руками взагалі нічого не робила. А зараз – шліфую підлогу, мажу стіни, все фарбую. Наприклад, у хатинці бабусі Фросі я сама шліфувала 30 квадратів підлоги. У мене коліна були сині від того, що постійно на них із цим станком. Ти приїжджаєш додому вся в пилюці, волосся від бруду наче налаковане, а наступного дня тобі треба бути на важливому заході в Києві. Це такий контраст відчуттів, наче живеш різними життями,

– розповідає Ганна.

Відновлені мазанки використовують як житлові простори для гостей. Люди приїжджають туди, щоб пожити в сільській атмосфері та побачити, як виглядає традиційне українське житло без сучасних змін.

Чому інша українка пошкодувала про переїзд у село?