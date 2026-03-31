В Україні досі кажуть "прописка": чим вона відрізняється від реєстрації

В Україні досі використовують слово "прописка", хоча юридично діє інше поняття – реєстрація місця проживання. Між ними є принципові відмінності, які впливають і на права людини, і на її обов'язки.

Яка різниця між пропискою та реєстрацією?

Поняття "прописка" залишилося ще з радянських часів і фактично означало контроль за місцем проживання людини, розповідає ЛУН.

Дивіться також 2 мільйони гривень на житло: як ВПО отримати ваучер і не втратити кошти

Натомість сьогодні в Україні діє система реєстрації, яка має зовсім іншу функцію. Головна різниця полягає у суті цих механізмів. Прописка обмежувала свободу пересування, адже людина була прив'язана до конкретної адреси. Реєстрація ж лише фіксує місце проживання і не створює таких обмежень.

Ще одна відмінність стосується правил проживання. Раніше для прописки потрібно було отримувати дозвіл, і можливості були обмеженими. Зараз реєстрація має повідомний характер, тобто держава лише отримує інформацію про адресу.

Також змінився підхід до того, кого можна зареєструвати у житлі. Якщо раніше це стосувалося переважно родичів, то тепер власник може зареєструвати будь-яку особу за власною згодою.

Як зробити реєстрацію?

Оформити реєстрацію місця проживання потрібно після переїзду – на це дається 30 днів. Процедура є обов'язковою, але доволі простою.

Подати заявку можна двома способами: онлайн через застосунок Дія або офлайн через ЦНАП. У будь-якому випадку потрібно вказати адресу проживання та підтвердити її.

Для оформлення знадобляться паспорт, документи на житло, а також згода власника, якщо людина не є власником квартири чи будинку. Після подання заяви необхідно сплатити адміністративний збір.

Який штраф за відсутність прописки?

Відсутність реєстрації вважається порушенням, однак серйозних штрафів за це не передбачено, зазначається у Кодексі про адміністративні правопорушеннь. Закон встановлює доволі м'яку відповідальність.

За перше порушення зазвичай виносять попередження. Якщо ж ситуація повторюється, передбачений штраф – від 17 до 51 гривні.

Водночас головна проблема полягає не у фінансовому покаранні. Без реєстрації можуть виникати труднощі з отриманням медичних послуг, оформленням документів або доступом до соціальних виплат.