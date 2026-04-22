500-річний будинок мрії став кошмаром: що британець побачив після купівлі

У Великій Британії подружжя купило 500-річний котедж, але замість затишного житла отримало будинок із грибком, мертвими гризунами та дірявим дахом. За майже рік ремонту вони змогли лише частково привести його до ладу.

Чому старий будинок одразу створив серйозні проблеми?

У червні 2024 року Джейкоб Гаррелл разом із дружиною придбав занедбаний котедж, про який давно мріяв, пише Daily Mail.

Будинок довгий час стояв без догляду, тому його справжній стан став зрозумілим лише після покупки.

Усередині вони побачили грибок на стінах і сильну вологу через протікання даху. Частина конструкцій була пошкоджена настільки, що їх довелося повністю розбирати. У приміщеннях знайшли мертвих гризунів і залишки отрути, а також личинки та бруд, які накопичувалися роками.

Що вони побачили всередині будинку / Скриншоти 24 Каналу

Проблеми торкнулися і комунікацій. Електромережа не відповідала вимогам безпеки, тому будинок не пройшов перевірку і потребував повної заміни проводки. Трубопровід також мав дефекти, через що частину систем довелося переробляти вже під час ремонту.

Додаткову небезпеку створювали осині гнізда, заховані у плющі на фасаді та даху. Через це роботи часто доводилося зупиняти. Власники не могли жити в будинку і приїжджали лише для ремонту, поступово усуваючи найкритичніші проблеми.

Як вони робили ремонт у будинку?

Більшість роботи Джейкоб і його дружина робили самостійно, але їм допомагали друзі.

Ми не будівельники. Ми вчимося на ходу. Деякі проблеми вирішувалися місяцями. Інші доводилося вирішувати за одну ніч. Більшу частину року ми просто намагалися не дати будинку занепасти ще більше, перш ніж змогли навіть подумати про те, щоб його покращити,

– розповідають власники у соцмережах.

Відновлення будинку виявилося значно дорожчим, ніж планувало подружжя. Найбільше витрат вимагав дах. Автентичне покриття із соломи коштувало б понад 70 тисяч фунтів стерлінгів, тому від нього відмовилися й обрали інший варіант.

500-річний будинок у Британії / Скриншот 24 Каналу

Зрештою власники встановили черепичний дах ручної роботи, але це була лише незначна частина роботи. Аж через 11 місяців після початку ремонту вони змогли вперше переночувати в будинку.

Попри виконану роботу, значна частина інтер'єру залишається незавершеною. Підлоги, оздоблення та окремі конструкції ще потребують відновлення. Через обмежений бюджет подружжю доводиться робити всі роботи поступово, тому ремонт ще досі триває.

