"Це катастрофа": чоловік купив новий будинок, а через два тижні почав сипатися дах

Власник показав фото свого нового будинку, який просто осипається. Черепиця на даху почала відлущуватися вже після двох тижнів проживання.

Фото стали вірусними на онлайн-платформі Reddit, розповідає 24 Канал. Допис власника будинку викликав справжню дискусію про якість будівництва та зростання вартості ремонтних робіт.

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Будинок просто розвалюється

На фото видно, як кілька шматків черепиці "відійшли" від поверхні. Погодні умови сприятливі, тож на фасад нічого не впливає.

З мого абсолютно нового будинку падає черепиця після лише двох тижнів проживання – навіть не було вітряно,

– написав чоловік.

Фахівці коментують, що черепиця на світлинах має скловолокнисту основу та керамічні гранули. Це матеріали, які зазвичай слугують від 20 до 30 років.

Якщо вони відлущуються через кілька місяців – це ненормально. Черепицю або прибили не в тій зоні, або вона не отримала достатньо тепла для активації смужок для герметизації,

– прокоментував спеціаліст.



Дах лущиться / Фото Reddit

Халатне будівництво

Карр Ленфір, генеральний директор компанії, що спеціалізується на фарбувальних роботах, зауважив, що таку черепицю часто використають у новому будівництв. Це стандартний матеріал, який є доступним за ціною та довговічним водночас.

Якщо черепиця відвалюється, то це, на його погляд, свідчить про халатне будівництво.

Я бачив подібні пошкодження через поганий догляд за дахом або екстремальні погодні умови, але це, ймовірно, через погане будівництво. Хтось економив, поспішав або працював з неправильно навченою командою,

– підсумував Ленфір.

Допис став дуже популярним, дібравши моменту публікації 47 тисяч вподобайок.