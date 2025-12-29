Пільгова іпотека "єОселя": чому банки відмовляють навіть тим, хто відповідає умовам

Пільгова іпотека "єОселя" залишається одним із ключових інструментів державної підтримки купівлі житла, однак значна частина заявок не доходить до етапу отримання кредиту. Втім основні причини відмов часто пов'язані не лише з умовами програми.

Які умови участі у програмі "єОселя"?

Програма "єОселя" передбачає надання пільгового іпотечного кредиту громадянам України, які відповідають встановленим критеріям, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз

Подати заявку можуть особи віком від 18 років, які на момент повного погашення кредиту не перевищують 70 років. Обов'язковою умовою є підтверджена платоспроможність та офіційні доходи.

Участь у програмі доступна для громадян, які не мають власного житла або володіють нерухомістю, що не перевищує соціальні норми площі.

Для однієї особи встановлено ліміт у 52,5 квадратного метра з додатковими 21 квадратним метром на кожного наступного члена сім'ї. Житло також не повинно бути розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Кредит надається строком до 20 років. Відсоткова ставка становить 3% або 7% у перші десять років залежно від категорії позичальника, а з одинадцятого року підвищується до 6% або 10%. Початковий внесок зазвичай становить від 20% вартості житла.

На якому етапі банки найчастіше відмовляють?

Найчастіше відмови відбуваються ще на етапі фінансової перевірки клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер. Саме під час попереднього аналізу доходів банк оцінює, чи зможе позичальник стабільно виконувати кредитні зобов'язання протягом усього строку іпотеки.

Зверніть увагу! Якщо розрахований щомісячний платіж перевищує допустиме фінансове навантаження для конкретного клієнта, заявка не переходить до наступних етапів розгляду.

Навіть за наявності державної підтримки банки зобов'язані дотримуватися власних стандартів ризик-менеджменту.

Чому банк може відмовити у пільговій іпотеці?

Основні причини відмов такі:

Недостатній або нестабільний дохід заявника. Банк аналізує не лише розмір заробітку, а і його регулярність та офіційне підтвердження. Надмірне кредитне навантаження. Наявні кредити, позики або значні зобов'язання за кредитними картками зменшують шанси на схвалення іпотеки. Нестабільна кредитна історія. Зокрема прострочення платежів у минулому чи заборгованості можуть стати причиною відмови. Невідповідність обраного житла вимогам програми. Навіть якщо сам позичальник формально відповідає умовам єОселі, банки не завжди породжують такі заяви.

Що ще може стати причиною відмови та що відомо про програму?