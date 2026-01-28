Чому у хрущовках холодно взимку: яка деталь у стіні знижує температуру в квартирі

У хрущовках є малопомітна деталь, про яку часто згадують лише взимку. Саме вона може суттєво впливати на те, наскільки швидко житло втрачає тепло під час морозів та відключення опалення.

Яка прихована деталь є у квартирах хрущовок?

Колись ніша під вікном на кухні була практичним рішенням, коли побутова техніка була дефіцитом, пише Remontuem.

У товстій цегляній стіні робили заглиблення, а в задній частині залишали отвір назовні, щоб холодне повітря охолоджувало продукти.

У сучасних реаліях така ніша може тільки погіршити ситуацію. Вона створює слабку ділянку в зовнішній стіні, через яку кухню швидше вистуджує з вулиці. Якщо під час ремонту нішу не заклали або не утеплили, протяги та холод відчуваються навіть тоді, коли батарея поруч працює на максимум.

Ніша на кухні / Фото Remontuem

Чому через це хрущовки найбільше втрачають тепло?

Хрущовки загалом мають низьку енергоефективність, а хрущовський холодильник лише посилює проблему. Тепло йде не тільки крізь стіни. Впливають вікна, вентиляція та загальна герметичність квартири, зазначає архітектор Сергій Юнаков.

Під час морозу, коли на вулиці мороз, у хрущовці температура з комфортних плюс 18 може впасти до плюс 10 приблизно за 8 годин. Відчутний холод на рівні близько плюс 6 настає орієнтовно через 14 годин. У квартирі, де є ця ніша або старі вікна, температура буде падати ще швидше.

Які будинки зберігають тепло найкраще, а які найгірше?

Найгірше тримають тепло радянські панельні будинки 70 – 80-х років. За схожих умов падіння до плюс 10 може статися вже за 6 годин, а до плюс 6 приблизно за 12 годин.

Зі старих будинків найкращі – сталінки з масивними цегляними стінами. До плюс 10 вони охолоджуються за 10 – 12 годин, а до відчутного холоду можуть доходити лише через добу.

Найкращі показники у сучасних новобудов із якісним фасадним утепленням та герметичними склопакетами. Навіть у сильний мороз така квартира може залишатися придатною для життя без обігріву близько 12 – 14 годин, а суттєве охолодження до рівня плюс 6 часто настає лише приблизно за добу.

