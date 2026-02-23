Хрущовки мали зникнути ще у 90-х: чому старі будинки досі стоять

Хрущовки, які зводили як тимчасове житло, мали зникнути ще у 90-х роках після завершення проєктного ресурсу. Однак через економічні кризи та відсутність системної програми оновлення вони досі становлять значну частину житлового фонду українських міст.

Чому хрущовки будували як тимчасове житло?

П'ятиповерхові будинки масово зводили у середині 20 століття для швидкого подолання житлової кризи, пише видання Бабель.

Вони мали стати перехідним рішенням для відселення людей із комунальних квартир. Проєктний термін експлуатації таких будівель становив близько 20 – 25 років.

Конструкції були максимально спрощені, щоб пришвидшити темпи будівництва і зменшити вартість. Невеликі кухні площею близько 5 – 6 квадратних метрів, суміщені санвузли, відсутність ліфтів і тонкі міжквартирні перегородки дозволяли здешевити житло. Утім ці рішення від початку не передбачали довгострокової експлуатації.

Чому п'ятиповерхівки не знесли у 90-х роках?

Після розпаду СРСР питання оновлення житлового фонду фактично залишилося без системного фінансування. Економічна криза 90-х років зупинила масштабні програми реконструкції або знесення застарілих будинків.

Додатковим чинником стала приватизація квартир. Власниками житла стали мешканці, а держава втратила можливість централізовано ухвалювати рішення щодо демонтажу чи комплексної реновації. Будинки продовжили експлуатувати, навіть попри завершення розрахункового ресурсу.

Скільки хрущовок нині в Україні та що з ними планують робити?

Олена Шуляк зазначала, що хрущовкам у багатьох містах уже 60 – 70 років, і вони фактично вичерпали свій ресурс.

Бетон і арматура втрачають міцність, стики між панелями розгерметизовуються, опорні конструкції не витримують навантажень. Є ризики тріщин, просідання, аварійного стану,

– зауважила Шуляк.

Перед повномасштабним вторгненням в Україні налічувалося близько 10 тисяч таких об'єктів, і нині питання їхньої долі стає ще гострішим з огляду на масштабні руйнування житлового фонду.

Коли можуть примусово виселити з хрущовки?