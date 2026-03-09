Реєстрацію квартири можуть заблокувати: у яких випадках і що робити власнику

Реєстрація права власності у Державному реєстрі підтверджує, що квартира або будинок офіційно належать власнику. Якщо реєстраційні дії зупиняють, людина не може продати житло, подарувати його чи оформити інші юридичні операції з майном.

Чому можуть заблокувати реєстрацію нерухомості?

Зупинення реєстрації найчастіше пов'язане з проблемами у документах або з юридичними обмеженнями щодо майна, повідомляють Новини LIVE.

Під час перевірки державний реєстратор звіряє дані з реєстрами та оцінює подані документи. Одна з найпоширеніших причин – неповний пакет документів. Якщо бракує обов'язкових паперів, процедуру не завершують, а заяву можуть залишити без розгляду або винести відмову.

Проблеми виникають і через помилки у документах. Навіть невелика неточність у площі, адресі чи інших характеристиках квартири може стати підставою для зупинення процедури.

Ще одна ситуація з'являється тоді, коли в державному реєстрі вже зафіксоване право власності іншої особи на той самий об'єкт. Поки це питання не з'ясують, внести новий запис неможливо.

Реєстрацію також можуть призупинити через обмеження щодо майна. Наприклад, якщо на квартиру накладено арешт, встановлено заборону на відчуження або триває судовий спір.

Де можна зареєструвати право власності?

Подати документи на реєстрацію можна через центри надання адміністративних послуг. Там приймають заяви від власників і передають їх для внесення інформації до державного реєстру, пише Міністерство юстиції.

Ще один варіант – звернутися до нотаріуса. Нотаріуси мають повноваження державних реєстраторів і можуть оформити право власності під час укладення угоди.

У деяких випадках скористатися послугою можна й онлайн через сервіс Дія. Така можливість працює не для всіх об'єктів, адже інформація про майно повинна бути внесена до електронних реєстрів, а заявник має мати електронний підпис.

Як оскаржити відмову у реєстрації?

Якщо власник вважає відмову необґрунтованою, її можна оскаржити. Один із варіантів – подати скаргу до територіального органу Міністерства юстиції.

Важливо! Скаргу потрібно подати протягом двох місяців після того, як власник дізнався про відмову. У документі зазначають реквізити рішення реєстратора, описують ситуацію та формулюють вимоги.

Інший шлях – звернення до суду. Власник може подати позов і вимагати скасування рішення реєстратора. Якщо суд визнає відмову незаконною, реєстраційні дії зобов'яжуть провести повторно.

Чи можна оформити квартиру без внутрішнього паспорта?