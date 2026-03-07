Жінкам доводиться збирати на квартиру на 14 років довше: де різниця найбільша

Жінкам в Україні потрібно приблизно на 20% більше часу, щоб накопичити на власну квартиру, ніж чоловікам. Така різниця пов'язана з розривом у доходах, який впливає на швидкість накопичення коштів на житло.

Чому жінкам важче накопичити на квартиру?

Аналітики порівняли медіанні зарплатні очікування українців із середньою вартістю квартир у різних містах і підрахували, скільки часу потрібно, щоб зібрати на житло, повідомили ЛУН та Work.ua.

За даними дослідження, медіанні зарплатні очікування жінок становлять 24 тисячі гривень, тоді як чоловіків – 30 тисяч гривень. Навіть така різниця у доходах помітно впливає на швидкість накопичення.

Це особливо відчутно у містах із дорожчою нерухомістю. Чим вища вартість житла і нижчі доходи, тим довше доводиться збирати потрібну суму.

У яких містах різниця накопичення найбільша?

У різних містах цей розрив відрізняється. Найбільшу різницю аналітики зафіксували у Рівному.

Якщо відкладати 25% доходу, різниця між часом накопичення чоловіками та жінками може становити багато років. У деяких містах вона перевищує десять років.

Зокрема:

у Рівному жінкам потрібно на 13,8 року довше;

у Вінниці – 11,9 року;

у Черкасах – 10,9 року.

Аналітики пояснюють, що на цей розрив впливають ціни на житло та рівень доходів у містах.

Як професія впливає на час накопичення на квартиру?

Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру, також залежить від професії. У деяких сферах різниця між чоловіками та жінками відчутніша через різний рівень оплати праці.

Наприклад, серед кухарів чоловікам потрібно 77 зарплат, щоб накопичити на квартиру, тоді як жінкам – 102 зарплати. Різниця становить 25 місячних доходів.

Так само і серед менеджерів із продажу та касирів, де жінкам також потрібно більше часу, щоб зібрати кошти на житло.

Водночас є професії, де розрив майже відсутній або навіть трохи на користь жінок. Наприклад, серед бухгалтерів жінки можуть накопичити на квартиру за 7,3 року, тоді як чоловікам потрібно 8,5 року. А для водіїв та водійок час накопичення однаковий – близько 6,4 року.

Скільки відкладати щомісяця на квартиру у Києві?