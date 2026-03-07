Жінкам доводиться збирати на квартиру на 14 років довше: де різниця найбільша
- Жінкам в Україні потрібно приблизно на 20% більше часу, щоб накопичити на квартиру через розрив у доходах.
- Найбільша різниця у часі накопичення зафіксована у Рівному, де жінкам потрібно на 13,8 року довше, ніж чоловікам.
Жінкам в Україні потрібно приблизно на 20% більше часу, щоб накопичити на власну квартиру, ніж чоловікам. Така різниця пов'язана з розривом у доходах, який впливає на швидкість накопичення коштів на житло.
Чому жінкам важче накопичити на квартиру?
Аналітики порівняли медіанні зарплатні очікування українців із середньою вартістю квартир у різних містах і підрахували, скільки часу потрібно, щоб зібрати на житло, повідомили ЛУН та Work.ua.
За даними дослідження, медіанні зарплатні очікування жінок становлять 24 тисячі гривень, тоді як чоловіків – 30 тисяч гривень. Навіть така різниця у доходах помітно впливає на швидкість накопичення.
Це особливо відчутно у містах із дорожчою нерухомістю. Чим вища вартість житла і нижчі доходи, тим довше доводиться збирати потрібну суму.
У яких містах різниця накопичення найбільша?
У різних містах цей розрив відрізняється. Найбільшу різницю аналітики зафіксували у Рівному.
Якщо відкладати 25% доходу, різниця між часом накопичення чоловіками та жінками може становити багато років. У деяких містах вона перевищує десять років.
Зокрема:
- у Рівному жінкам потрібно на 13,8 року довше;
- у Вінниці – 11,9 року;
- у Черкасах – 10,9 року.
Аналітики пояснюють, що на цей розрив впливають ціни на житло та рівень доходів у містах.
Як професія впливає на час накопичення на квартиру?
Скільки часу доведеться накопичувати на квартиру, також залежить від професії. У деяких сферах різниця між чоловіками та жінками відчутніша через різний рівень оплати праці.
Наприклад, серед кухарів чоловікам потрібно 77 зарплат, щоб накопичити на квартиру, тоді як жінкам – 102 зарплати. Різниця становить 25 місячних доходів.
Так само і серед менеджерів із продажу та касирів, де жінкам також потрібно більше часу, щоб зібрати кошти на житло.
Водночас є професії, де розрив майже відсутній або навіть трохи на користь жінок. Наприклад, серед бухгалтерів жінки можуть накопичити на квартиру за 7,3 року, тоді як чоловікам потрібно 8,5 року. А для водіїв та водійок час накопичення однаковий – близько 6,4 року.
Скільки відкладати щомісяця на квартиру у Києві?
Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 70 000 доларів, двокімнатної 110 000 доларів. Для однокімнатної квартири перший внесок буде становити близько 600 тисяч гривень, для двокімнатної – 946 тисяч гривень.
Якщо ви плануєте назбирати перший внесок на однокімнатне житло у Києві, вам потрібно відкладати 10 тисяч гривень щомісяця. На двокімнатну квартиру – близько 16 тисяч гривень щомісяця. У доларах це близько 240 та 370 доларів на місяць.