Почему женщинам труднее накопить на квартиру?
Аналитики сравнили медианные зарплатные ожидания украинцев со средней стоимостью квартир в разных городах и подсчитали, сколько времени нужно, чтобы собрать на жилье, сообщили ЛУН и Work.ua.
По данным исследования, медианные зарплатные ожидания женщин составляют 24 тысячи гривен, тогда как мужчин – 30 тысяч гривен. Даже такая разница в доходах заметно влияет на скорость накопления.
Это особенно ощутимо в городах с дорогой недвижимостью. Чем выше стоимость жилья и ниже доходы, тем дольше приходится собирать нужную сумму.
В каких городах разница накопления наибольшая?
В разных городах этот разрыв отличается. Наибольшую разницу аналитики зафиксировали в Ровно.
Если откладывать 25% дохода, разница между временем накопления мужчинами и женщинами может составлять много лет. В некоторых городах она превышает десять лет.
В частности:
- в Ровно женщинам нужно на 13,8 лет дольше;
- в Виннице – 11,9 года;
- в Черкассах – 10,9 года.
Аналитики объясняют, что на этот разрыв влияют цены на жилье и уровень доходов в городах.
Как профессия влияет на время накопления на квартиру?
Сколько времени придется накапливать на квартиру, также зависит от профессии. В некоторых сферах разница между мужчинами и женщинами ощутима из-за разного уровня оплаты труда.
Например, среди поваров мужчинам нужно 77 зарплат, чтобы накопить на квартиру, тогда как женщинам – 102 зарплаты. Разница составляет 25 месячных доходов.
Так же и среди менеджеров по продажам и кассиров, где женщинам также нужно больше времени, чтобы собрать средства на жилье.
В то же время есть профессии, где разрыв почти отсутствует или даже немного в пользу женщин. Например, среди бухгалтеров женщины могут накопить на квартиру за 7,3 года, тогда как мужчинам нужно 8,5 года. А для водителей и водительниц время накопления одинаковое – около 6,4 года.
Сколько откладывать ежемесячно на квартиру в Киеве?
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 70 000 долларов, двухкомнатной 110 000 долларов. Для однокомнатной квартиры первый взнос будет составлять около 600 тысяч гривен, для двухкомнатной – 946 тысяч гривен.
Если вы планируете насобирать первый взнос на однокомнатное жилье в Киеве, вам нужно откладывать 10 тысяч гривен ежемесячно. На двухкомнатную квартиру – около 16 тысяч гривен ежемесячно. В долларах это около 240 и 370 долларов в месяц.