Почему женщинам труднее накопить на квартиру?

Аналитики сравнили медианные зарплатные ожидания украинцев со средней стоимостью квартир в разных городах и подсчитали, сколько времени нужно, чтобы собрать на жилье, сообщили ЛУН и Work.ua.

По данным исследования, медианные зарплатные ожидания женщин составляют 24 тысячи гривен, тогда как мужчин – 30 тысяч гривен. Даже такая разница в доходах заметно влияет на скорость накопления.

Это особенно ощутимо в городах с дорогой недвижимостью. Чем выше стоимость жилья и ниже доходы, тем дольше приходится собирать нужную сумму.

В каких городах разница накопления наибольшая?

В разных городах этот разрыв отличается. Наибольшую разницу аналитики зафиксировали в Ровно.

Если откладывать 25% дохода, разница между временем накопления мужчинами и женщинами может составлять много лет. В некоторых городах она превышает десять лет.

В частности:

в Ровно женщинам нужно на 13,8 лет дольше;

в Виннице – 11,9 года;

в Черкассах – 10,9 года.

Аналитики объясняют, что на этот разрыв влияют цены на жилье и уровень доходов в городах.

Как профессия влияет на время накопления на квартиру?

Сколько времени придется накапливать на квартиру, также зависит от профессии. В некоторых сферах разница между мужчинами и женщинами ощутима из-за разного уровня оплаты труда.

Например, среди поваров мужчинам нужно 77 зарплат, чтобы накопить на квартиру, тогда как женщинам – 102 зарплаты. Разница составляет 25 месячных доходов.

Так же и среди менеджеров по продажам и кассиров, где женщинам также нужно больше времени, чтобы собрать средства на жилье.

В то же время есть профессии, где разрыв почти отсутствует или даже немного в пользу женщин. Например, среди бухгалтеров женщины могут накопить на квартиру за 7,3 года, тогда как мужчинам нужно 8,5 года. А для водителей и водительниц время накопления одинаковое – около 6,4 года.

Сколько откладывать ежемесячно на квартиру в Киеве?