Оформили дарування житла: що важливо знати ще до підписання документів

Дарча дозволяє швидше передати квартиру родичу, аніж оформлювати спадщину. Водночас власники нерухомості часто не знають, які податки доведеться сплатити та у яких випадках угоду можуть оскаржити.

Що таке договір дарування?

Як зазначає Міністерство юстиції, договором дарування є документ, який підтверджує безоплатну передачу майна іншій людині.

Дарчу можна оформити як на близького родича, так і на сторонню особу. Після підписання договору та державної реєстрації попередній власник фактично втрачає права на нерухомість.

Передати право власності на майно можна як одразу, так і в майбутньому з прописаними умовами для настання подарунка (весілля, народження дитини тощо). У будь-якому разі квартира або будинок передаються обдаровуваному безоплатно, без очікування чогось натомість,

– пояснює директорка АН "Маяк" Міла Глушак.

Чим відрізняється дарча від заповіту?

Дарча та заповіт однаково передають нерухомість іншій людині, однак працюють ці механізми по-різному. Якщо підписати договір дарування, квартира або будинок одразу переходять у власність обдаровуваного. У випадку із заповітом спадкоємець отримує майно лише після смерті власника.

Заповіт можна змінити або скасувати у будь-який момент. Крім того, закон визначає коло спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, навіть якщо їх не вказали у документі.

З дарчою ситуація складніша. Після переоформлення житла повернути його назад без суду практично неможливо, а інші родичі вже не можуть претендувати на подаровану квартиру чи будинок.

Важливо! Юристи також застерігають від спроб приховати продаж нерухомості під виглядом дарування. Якщо у суді доведуть, що сторони фактично уклали договір купівлі-продажу, таку угоду можуть визнати недійсною.

Ризикованою може бути й ситуація, коли людина дарує єдине житло сторонній особі. Після оформлення документів колишній власник втрачає право розпоряджатися квартирою та не може самостійно скасувати угоду.

Як оформити договір дарування?

Оформлення дарчої відбувається через нотаріуса за місцем реєстрації однієї зі сторін або за місцем розташування нерухомості. Для підписання договору дарувальник та обдаровуваний мають бути присутні особисто.

Щоб оформити дарування, треба мати:

документ, який підтверджує право власності;

технічний паспорт на житло;

документ про оцінку нерухомості;

довідка про зареєстрованих осіб;

письмова згода другого з подружжя, якщо квартиру придбали у шлюбі;

дозвіл органів опіки, якщо серед власників або зареєстрованих осіб є діти.

У деяких випадках нотаріус також може попросити додаткові документи, якщо виникають питання щодо права власності або складу зареєстрованих мешканців. Після перевірки документів нотаріус посвідчує угоду та реєструє нового власника у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Які основні витрати при оформленні дарчої?

Оформлення дарчої може коштувати кілька тисяч гривень, адже крім нотаріуса доведеться оплатити оцінку житла та державні платежі.

Основні витрати зазвичай це:

Нотаріальні послуги. Ціна залежить від вартості квартири та складності договору, зазвичай від 4 500 гривень.

Державне мито. Сплачується за реєстрацію права власності. Сума може змінюватися залежно від вартості квартири.

Оцінка майна. Потрібна для визначення бази оподаткування. Вартість оцінки – 1 000 гривень, може збільшитися залежно від типу та розміру квартири.

Сума податків залежить від того, кому саме дарують житло:

Податки не сплачують , якщо квартиру дарують родичам першого ступеня споріднення, тобто батькам, дітям або чоловіку чи дружині.

5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – якщо обдарований є іншим родичем або сторонньою особою.

18% ПДФО та 5% військового збору – якщо обдарований не є громадянином України.

Чи сплачує новий власник борги за комунальні послуги?

Автоматично борги не переходять до нового власника лише через факт дарування житла. Однак на практиці комунальні підприємства можуть вимагати погашення заборгованості або відмовляти у переоформленні особових рахунків до повного розрахунку.

Через це перед оформленням дарчої варто взяти довідки про відсутність боргів та перевірити усі платежі за квартиру чи будинок. Така перевірка допомагає уникнути конфліктів після переоформлення нерухомості.