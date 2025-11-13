Київ чи Львів: у якому місті найдешевше житло в Україні

Україна продовжує демонструвати значні відмінності у вартості житла між регіонами. Найдорожчі квартири традиційно залишаються у столиці та на заході країни, тоді як найдешевше житло можна знайти у східних і південних областях.

На первинному ринку ціни більш-менш стабільні, а середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить 113 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на РІЕЛ.

Скільки коштують квартири на первинному ринку?

На первинному ринку столиці вартість залежить від розташування та класу новобудови. Однокімнатні квартири коштують від 47 тисяч до 180 тисяч доларів, двокімнатні – від 65 до 323 тисяч доларів, а трикімнатні – від 82 до 489 тисяч доларів. Ціни у Києві зросли через високу вартості будівництва та активний попит у центральних районах міста.

У Львові житло трохи дешевше. Однокімнатні квартири можна знайти від 18 тисяч до 185 тисяч доларів, двокімнатні – від 56 до 196 тисяч, трикімнатні – від 100 до 250 тисяч доларів. Попит на новобудови у місті підтримується мігрантами із східних регіонів і високим рівнем розвитку ІТ-сектору, тому вартість житла стабільно зростає.

Скільки коштують квартири на вторинці?

Водночас ціни на вторинному ринку за останні пів року зросли майже всюди, попри воєнний стан і економічні виклики.

Середня ціна у Києві становить:

однокімнатні квартири – 66 тисяч доларів;

двокімнатні квартири – 103 тисячі доларів;

трикімнатні квартири – 150 тисяч доларів.

Важливо! За останні півроку вартість зросла приблизно на 3%. Попит на вторинку пояснюється тим, що такі квартири часто розташовані ближче до центру й мають готову інфраструктуру.

У Львові ситуація схожа:

однокімнатні квартири – 67 тисяч доларів;

двокімнатні – 95 тисяч доларів;

трикімнатні – 122 тисячі доларів.

Де найдешевші однокімнатні квартири в Україні?

За даними ЛУН, найдешевше житло в Україні це:

Запорізька область – 16 тисяч доларів;

Миколаївська область – 20 тисяч доларів;

Сумська та Харківська області – 22 тисячі доларів.

Найвищими залишаються Львів та Київ з середньою вартістю 67 тисяч доларів та 66 тисяч доларів відповідно. Наступним по вартості житла йде Ужгород, середня вартість однокімнатної квартири там становить 63 тисячі доларів.

Що впливає на вибір покупців?