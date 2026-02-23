Оренда квартири за 11 тисяч: у яких західних регіонах це можливо

У західних областях України оренда житла у 2026 році різниться майже вдвічі залежно від міста. Найдешевші варіанти зосереджені у невеликих містах, тоді як у Львові ціни залишаються високими.

Яка вартість оренди однокімнатної квартири у західних регіонах?

Найнижчу середню ціну оренди однокімнатної квартири серед західних міст фіксують у Хмельницькому – 11 500 гривень на місяць, повідомляє ЛУН.

В інших містах вартість оренди становить:

у Рівному – 12 000 гривень;

у Тернополі – 12 200 гривень;

у Луцьку – 14 500 гривень;

у Чернівцях – 15 200 гривень;

в Івано-Франківську – 16 100 гривень.

У Львові показник сягає 19 300 гривень. Найвищу середню ціну серед західних міст зафіксовано в Ужгороді – 21 700 гривень на місяць.

За рік оренда зросла нерівномірно. У Львові приріст становить 14%, у Тернополі вартість збільшилась на 15%, у Чернівцях – 20%. В Ужгороді оренда виросла аж на 23%.

Різниця в цінах пояснюється структурою попиту. Львів та Ужгород залишаються центрами релокації бізнесу, мають активний ринок праці та стабільний попит на оренду. У Хмельницькому та Рівному попит нижчий, що стримує зростання ставок.

До слова, Ужгород посів перше місце серед обласних центрів за часткою доходу, яку мешканці витрачають на оренду житла, повідомляє OLX Нерухомість.

Де дешевше орендувати двокімнатну квартиру?

У сегменті двокімнатних квартир найнижчі середні ціни фіксують у Рівному та Хмельницькому – по 12 000 гривень на місяць. У Тернополі оренда становить 14 000 гривень, у Луцьку – 16 000 гривень.

У Чернівцях середня ставка складає 17 400 гривень, в Івано-Франківську – 18 500 гривень. У Львові оренда двокімнатної квартири коштує 21 700 гривень. Найдорожчим містом є Ужгород з середньою вартістю 30 400 гривень на місяць, що на декілька тисяч більше ніж у столиці.

