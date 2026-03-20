Квартира за 14 тисяч доларів: як змінилися ціни у прифронтових областях

У прифронтових областях України житло залишається найдешевшим, однак ціни на купівлю там зростають навіть під час війни. Водночас попит на квартири знижується, а ринок оренди змінюється залежно від безпекової ситуації.

Які ціни на купівлю житла у прифронтових регіонах?

Найнижча вартість однокімнатного житла зафіксована у Херсонській області – близько 14,3 тисячі доларів, повідомляє OLX Нерухомість.

Дивіться також Українці відмовляються від "голих стін": яке житло тепер у пріоритеті

У Сумській області квартири коштують у середньому 19,5 тисячі доларів, у Сумах – 22,4 тисячі доларів.

У Харківській області медіанна ціна становить 22,6 тисячі доларів, у Харкові – близько 24,9 тисячі доларів. У Чернігівській області однокімнатні квартири продають у середньому за 24,9 тисячі доларів, у Дніпропетровській області – близько 31,7 тисячі доларів.

Для порівняння, за даними ЛУН, у Києві однокімнатна квартира коштує близько 70 тисяч доларів, а в західних областях ціни стартують від 50 тисяч до 80 тисяч доларів. Така різниця пояснюється безпековими ризиками, які стримують попит у прифронтових регіонах.

Вартість однокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

Попри зростання вартості, активність на ринку купівлі залишається обмеженою. Потенційні покупці обережніше ухвалюють рішення і частіше відкладають придбання житла.

Що відбувається з орендою житла?

Попри те, що ринок оренди показує іншу динаміку, він залишається найдоступнішим в Україні. У Харківській області середня вартість становить близько 5,3 тисячі гривень, у Херсонській області – приблизно 4 тисячі гривень, у Запорізькій – близько 6 тисяч гривень.

У Сумській області оренда коштує близько 5 тисяч гривень, у Чернігівській – приблизно 6,5 тисячі гривень. Навіть з активізацією попиту і незначним підвищенням вартості, ціни суттєво нижчі, ніж у більш безпечних регіонах, зокрема у Києві, де оренда однокімнатної квартири часто перевищує 20 тисяч гривень.

Як змінюється попит на житло?

Попит на оренду у прифронтових областях змінюється по-різному залежно від регіону. У Запорізькій області кількість відгуків зросла на 74%, у Харківській – на 19%.

Натомість у Херсонській та Сумській областях попит знизився приблизно на 10%, у Чернігівській – на 28%. Це свідчить, що інтерес до житла напряму залежить від безпекової ситуації й може швидко змінюватися навіть у сусідніх регіонах.

Чи можна орендувати квартиру у Києві за 9 тисяч гривень?