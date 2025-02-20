Ціна у рази менша, ніж середня в регіоні: у Мукачеві в оренду здають специфічну квартиру
- У Мукачеві здають в оренду однокімнатну квартиру в центрі міста за 4 500 гривень на місяць.
- Є певні причини, чому ціна у рази нижча від середньої в регіоні.
У центрі Мукачева в оренду здають однокімнатну квартиру. Щомісячна плата відчутно нижча від середньої в області, однак на це є причини.
Оголошення про оренду цього помешкання з'явилося на платформі OLX.UA. Про умови, які є у квартирі, розповідає 24 Канал.
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Дешева оренда квартири в Мукачеві
У Мукачеві в оренду пропонують однокімнатне житлове приміщення у центрі міста, навпроти собору Святого Мартина. Щомісячна плата за оренду – 4 500 гривень.
Загальна площа квартири становить 40 квадратних метрів, тип будинку – "чешка". Площа кухні – 7 квадратів. Санвузол суміжний, опалення – індивідуальне. Є центральна каналізація, центральний водогін, вивіз відходів. Також у житлі є меблі, однак немає побутової техніки.
Неподалік (на відстані до 500 метрів) – школа, дитячий садок, супермаркет, магазин, ТРЦ, кафе, зупинка громадського транспорту. У приміщенні можна проживати з домашніми тваринами.
З фото, які власник помешкання прикріпив до оголошення, помітно, що квартира в поганому стані. У ній давно не робили ремонт. Власник описав стан помешкання як аварійний. Головний вхід схожий до того, який веде на склад.
Який вигляд має квартира, яку пропонують в оренду за 4 500 гривень: Фото OLX.UA
Які середні ціни на оренду квартир на Закарпатті
Відповідно до даних ЛУН, середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Закарпатській області, зокрема Ужгороді, найвища в Україні та становить 17 700 гривень у місяць. Аби винаймати двокімнатне житло, щомісяця доведеться викладати в середньому 22 300 гривень, трикімнатне – 26 000 гривень. Вже тривалий час ціни на ринку нерухомості регіону одні з найвищих в Україні.