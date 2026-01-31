Моторошна капсула часу: що приховує житло, де час зупинився в 1970-х

В англійському місті Віган шукачі занедбаних будівель натрапили на житло, яке виглядає так, ніби його власники залишили його лише на хвилину – і більше ніколи не повернулися. Речі всередині створюють відчуття справжньої капсули часу з минулого століття.

Що знайшли дослідники в будинку?

Знахідку зробили 26-річні дослідники Ендрю та Кортні, які у соцмережах показують занедбані об'єкти. Деталі розповідає Express.

Дослідники виявили 6-кімнатний будинок, який внесений до списку культурної спадщини II категорії. Хоча формально житло пустує з 2017 року, інтер'єр майже не змінювався з 1970-х. У вітальні та спальнях дослідники знайшли старі телевізори, пляшки Babychams, засоби для чищення, листівки, документи та фото, серед яких – привітання з 90-річчям Синтії та армійські документи її чоловіка Джека.

Хто жив у будинку і чому він залишився покинутим?

Пара припускає, що це було житло літнього подружжя, яке прожило разом майже все життя. За їхньою версією, Синтія померла приблизно у 2012 році, після чого Джек жив сам до 2017-го, а після його смерті будинок залишився без господарів.

Який вигляд мав будинок / Фото SWNS

Які емоції викликав будинок у дослідників?

Кортні зізнається, що прогулянка будинком була емоційно важкою. Вона знайшла записку від Джека для доглядальниць з проханням вимикати крани, ймовірно, написану в останні роки його життя. Сад навколо будинку був зарослий, немов підтверджуючи, що час тут справді зупинився.

Коли заходиш всередину, одразу розумієш, що це був справжній родинний будинок. Його не готували до продажу, не розбирали й не чистили. Просто одного дня життя в ньому закінчилося,

– ділиться Кортні.

Дослідники зазначають, що літні власники рідко робили ремонт, завдяки чому інтер'єр зберігся майже без змін. Саме це надає будинку унікальної атмосфери "замороженого часу".

Зауважимо, що на території Великої Британії багато закинутих будівель. Раніше аналіз даних перепису населення та місцевих органів влади, проведений Together, показав, що в Англії та Уельсі було 1,55 мільйона житлових будинків, які стояли порожніми.

Що пара знайшла під час перетворення церкви на дім?

Подружжя придбало старовинну церкву Святого Петра у Вельсі та вирішило перетворити її на сімейний будинок. Під час реконструкції під підлогою вони несподівано виявили 83 поховання. З'ясувалося, що люди були поховані родинами, тож власники ухвалили рішення залишити останки на місці з повагою.

Реконструкція тривала близько 4 років і поєднала сучасні рішення зі збереженням історичних елементів. У результаті колишня церква стала повноцінним житлом із сучасними зручностями та унікальною атмосферою.