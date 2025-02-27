Причини – типово радянські: чому двері у хрущовках відкривалися всередину

У радянські часи була вимога – вхідні двері у квартиру мали відкриватися всередину. На це були свої причини.

Чому двері у квартирах хрущовок відкривалися у такий спосіб, пояснює 24 Канал.

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Заради пожежної безпеки

Головна причина такого планування – пожежна безпека. Якби у будинку сталося займання чи інша надзвичайна ситуація, і люди в паніці почали поспіхом вибігати зі своїх квартир, відкриваючи при цьому двері назовні, то могло б статися масове блокування один одного.

Тому двері, які відкриваються всередину, дозволяли людям швидше евакуюватися, не створюючи перешкод іншим. А рятувальникам чи медикам було легше вибити такі двері у випадку необхідності порятунку мешканців.

Щоб зекономити

Крім того, можливим фактором впливу була економія простору. Адже хрущовки будували швидко й дешево, тому кожен квадрат помешкання мав значення. Сходові клітки у радянських будинках були вузькими. Тому двері, які відкривалися назовні, не залишали б простору для комфортного пересування.

Наприклад, двом сусідам вийти зі свого житла водночас було б складно. Відкриття дверей всередину допомагало уникати таких незручностей.

Зауважимо, що в часи Брежнєва будинки будували вже з просторішими сходовими майданчиками. Там можна було вільно відчиняти двері назовні.



Двері у хрущовках відкривалися всередину / Фото з відкритих джерел

Щоб міліції було легше

Крім того, є теорія, що двері у квартирах радянського зразка відкривалися всередину, аби міліція або КДБ могли легше вибити їх, коли, наприклад, прийшли з обшуком.

І справді такі двері простіше зламати. Однак ця версія більше схожа на міську легенду, ніж офіційне пояснення будівельних норм.

Довідка. Хрущовки – переважно 5-поверхові панельні й цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх у СРСР почали масово будувати під час правління Микити Хрущова. Звідси й відповідна назва.