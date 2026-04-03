Перевірять не всіх: у Мінфіні пояснили, які угоди з нерухомістю моніторять у 2026 році

В Україні деякі угоди з нерухомістю під час купівлі чи продажу підпадають під перевірки, але далеко не всі. Однак останнім часом щодо цього з'явилося багато маніпуляцій, які відлякують і покупців, і рієлторів.

Чи всі угоди з нерухомістю перевіряють?

Про те, як насправді проводиться фінансовий моніторинг у сфері операцій із нерухомістю, розповіли у Мінфіні.

У відомстві наголошують, що умови фінансового моніторингу не змінилися у 2026 році.

Вимоги до рієлторів у цій сфері не є новими і діють уже тривалий час,

– зазначає Мінфін.

Поширений міф про те, що у 2026 році перевіряють усі угоди з нерухомістю, не відповідає дійсності.

Насправді, як і раніше, перевірки проводяться на основі ризикоорієнтованого підходу. Тобто моніторять лише ті операції, які здаються підозрілими. Наприклад, походження коштів може бути незрозумілим, або клієнт поводиться нетипово.

Йдеться не про суцільний контроль усіх операцій,

– наголошує Мінфін.

До кого можуть прийти з перевірками?

За законом, під фінансовий моніторинг підпадають:

рієлтори;

інші підприємці, які надають послуг із купівлі та продажу нерухомості.

Також можуть проводити перевірку угод зі здачі в оренду нерухомості, якщо орендна плата з неї у місяць сягає 400 тисяч гривень і більше.

Однак знову ж таки твердження про те, що рієлтори мають повідомляти про всі операції з нерухомістю на суму понад 400 тисяч гривень, неправдиве.

Закон зобов'язує їх подавати до Держфінмоніторингу інформацію лише про підозрілі фінансові операції. Наприклад, якщо клієнт явно хоче відмити гроші через купівлю нерухомості.

Окрім того, повідомлення про нібито "потрійний контроль" через нотаріусів, оцінювачів та рієлторів – теж черговий міф.

Закон чітко визначає перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, і оцінювачі як окрема категорія таких суб’єктів у ньому не визначені,

– додали у відомстві.

Що змінилося для громадян і рієлторів у 2026 році?

У 2026 році для українців, які хочуть купити чи продати нерухомість, нічого не змінилося. Якщо вони укладають прозору угоду, то можуть не боятися додаткових перепон.

Водночас відомство оновило механізми взаємодії рієлторів з Держфінмоніторингом через електронний кабінет та перевіряє, чи всі суб’єкти стали на облік.

Для громадян це не означає запровадження тотального контролю за всіма операціями з нерухомістю. Для рієлторів – це означає необхідність здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог законодавства,

– резюмували у Мінфіні.

Зауважте! Вимоги до рієлторів щодо фінмоніторингу закріплені у Законі України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

