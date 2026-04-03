Все ли сделки с недвижимостью проверяют?

О том, как на самом деле проводится финансовый мониторинг в сфере операций с недвижимостью, рассказали в Минфине.

В ведомстве отмечают, что условия финансового мониторинга не изменились в 2026 году.

Требования к риелторам в этой сфере не являются новыми и действуют уже длительное время,

– отмечает Минфин.

Распространенный миф о том, что в 2026 году проверяют все сделки с недвижимостью, не соответствует действительности.

На самом деле, по-прежнему, проверки проводятся на основе рискоориентированного подхода. То есть мониторят только те операции, которые кажутся подозрительными. Например, происхождение средств может быть непонятным, или клиент ведет себя нетипично.

Речь идет не о сплошном контроле всех операций,

– отмечает Минфин.

К кому могут прийти с проверками?

По закону, под финансовый мониторинг подпадают:

риелторы;

другие предприниматели, которые предоставляют услуги по покупке и продаже недвижимости.

Также могут проводить проверку сделок по сдаче в аренду недвижимости, если арендная плата с нее в месяц достигает 400 тысяч гривен и более.

Однако опять же утверждение о том, что риелторы должны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 400 тысяч гривен, неправдивое.

Закон обязывает их подавать в Госфинмониторинг информацию только о подозрительных финансовых операциях. Например, если клиент явно хочет отмыть деньги через покупку недвижимости.

Кроме того, сообщения о якобы "тройном контроле" через нотариусов, оценщиков и риелторов – тоже очередной миф.

Закон четко определяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга, и оценщики как отдельная категория таких субъектов в нем не определены,

– добавили в ведомстве.

Что изменилось для граждан и риелторов в 2026 году?

В 2026 году для украинцев, которые хотят купить или продать недвижимость, ничего не изменилось. Если они заключают прозрачную сделку, то могут не бояться дополнительных преград.

В то же время ведомство обновило механизмы взаимодействия риелторов с Госфинмониторингом через электронный кабинет и проверяет, все ли субъекты стали на учет.

Для граждан это не означает введение тотального контроля за всеми операциями с недвижимостью. Для риелторов – это означает необходимость осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства,

– резюмировали в Минфине.

Обратите внимание! Требования к риелторам по финмониторингу закреплены в Законе Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

