Все ли сделки с недвижимостью проверяют?
О том, как на самом деле проводится финансовый мониторинг в сфере операций с недвижимостью, рассказали в Минфине.
В ведомстве отмечают, что условия финансового мониторинга не изменились в 2026 году.
Требования к риелторам в этой сфере не являются новыми и действуют уже длительное время,
– отмечает Минфин.
Распространенный миф о том, что в 2026 году проверяют все сделки с недвижимостью, не соответствует действительности.
На самом деле, по-прежнему, проверки проводятся на основе рискоориентированного подхода. То есть мониторят только те операции, которые кажутся подозрительными. Например, происхождение средств может быть непонятным, или клиент ведет себя нетипично.
Речь идет не о сплошном контроле всех операций,
– отмечает Минфин.
К кому могут прийти с проверками?
По закону, под финансовый мониторинг подпадают:
- риелторы;
- другие предприниматели, которые предоставляют услуги по покупке и продаже недвижимости.
Также могут проводить проверку сделок по сдаче в аренду недвижимости, если арендная плата с нее в месяц достигает 400 тысяч гривен и более.
Однако опять же утверждение о том, что риелторы должны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 400 тысяч гривен, неправдивое.
Закон обязывает их подавать в Госфинмониторинг информацию только о подозрительных финансовых операциях. Например, если клиент явно хочет отмыть деньги через покупку недвижимости.
Кроме того, сообщения о якобы "тройном контроле" через нотариусов, оценщиков и риелторов – тоже очередной миф.
Закон четко определяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга, и оценщики как отдельная категория таких субъектов в нем не определены,
– добавили в ведомстве.
Что изменилось для граждан и риелторов в 2026 году?
В 2026 году для украинцев, которые хотят купить или продать недвижимость, ничего не изменилось. Если они заключают прозрачную сделку, то могут не бояться дополнительных преград.
В то же время ведомство обновило механизмы взаимодействия риелторов с Госфинмониторингом через электронный кабинет и проверяет, все ли субъекты стали на учет.
Для граждан это не означает введение тотального контроля за всеми операциями с недвижимостью. Для риелторов – это означает необходимость осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства,
– резюмировали в Минфине.
Обратите внимание! Требования к риелторам по финмониторингу закреплены в Законе Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Какая недвижимость пользуется спросом в 2026 году?
В Украине ожидают возможный рост цен на жилье, а в некоторых сегментах оно может достичь до 30%. Впрочем, такая динамика характерна не для всего рынка, а прежде всего для отдельных категорий недвижимости.
Больше всего могут подорожать квартиры в новостройках ис высокой степенью готовности и четко определенными сроками ввода в эксплуатацию. Именно такие объекты вызывают наибольший интерес у покупателей.
Самый высокий потенциал роста также имеют жилые комплексы, где строительство активно продвигается и не сопровождается значительными задержками. Стабильный темп работ повышает доверие инвесторов и стимулирует спрос.
В то же время объекты, где строительство приостановлено или сроки завершения остаются неопределенными, не пользуются таким спросом. Их стоимость, как правило, или не меняется, или растет значительно медленнее.