Что означает отмена свидетельства о праве собственности?

Действующее законодательство не предусматривает отдельной процедуры аннулирования бумажного свидетельства, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Если документ был выдан ранее, но право зарегистрировано с нарушениями, отменяется не сам бланк, а соответствующая запись в Государственном реестре. Именно с момента внесения изменений в реестр прекращается или корректируется право собственности на объект недвижимости.

В каких случаях возникает необходимость отменить регистрацию?

Вопрос отмены права собственности возникает, если регистрация проведена незаконно или на основании документов, утративших силу. Чаще всего это связано с ошибками регистратора или отмененными решениями органов власти или судов.

К типичным основаниям относятся:

государственная регистрация на основании недействительного договора;

отмена судом решения, что было основанием для приобретения права;

регистрация без согласия совладельцев;

дублирование или ошибочная запись в реестре.

Можно ли отменить право собственности без суда?

В ряде случаев судебное разбирательство не является обязательным. Закон позволяет обжаловать действия государственного регистратора в административном порядке через Министерство юстиции Украины или его территориальные органы. Жалобу рассматривает специальная комиссия, которая может отменить регистрационную запись или обязать регистратора внести исправления.

Важно! Административное разбирательство применяется, если речь идет о процедурных нарушениях, а не спор между сторонами относительно самого права.

Когда отмену права собственности рассматривает суд?

Судебное дело необходимо, если между сторонами существует спор или нужно признать документ недействительным. Например, это касается обжалования договоров купли-продажи, дарения или решений органов местного самоуправления.

После вступления решения суда в законную силу оно подается государственному регистратору или нотариусу, который на его основании вносит изменения в Государственный реестр вещных прав.

Куда обращаться для отмены записи в реестре?

По данным Дія, в зависимости от ситуации заявитель может обратиться:

к государственному регистратору или ЦНАПу;

к нотариусу как специальному субъекту регистрации;

в Министерство юстиции Украины с жалобой;

в суд – в случае наличия спора о праве.

Какие документы нужны для отмены?

Перечень документов зависит от оснований обращения, однако обычно подают:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документы на жилье;

подтверждение оснований для отмены.

Как проверить право собственности?