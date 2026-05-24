Вибиті вікна й пошкоджені фасади: у Києві постраждали готелі "Україна" та "Дніпро"

У центрі Києва внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня були пошкоджені готелі "Україна" та "Дніпро", які входять до холдингу Максима Кріппи. У будівлях вибито десятки вікон, понівечено фасади та пошкоджено внутрішні приміщення.

Яких пошкоджень зазнали готелі "Україна" та "Дніпро" у Києві?

Про наслідки атаки повідомили у пресслужбі ARS Capital, повідомляє медіа "NV".

У холдингу зазначили, що в окремих зонах будівель обвалилися елементи оздоблення. Також пошкоджені стелі, дверні конструкції та інженерні комунікації.

Уламки скла й фрагменти фасаду розлетілися по прилеглій території. Через це були пошкоджені автомобілі гостей, які перебували біля готелів під час обстрілу.

Пошкоджені будівлі готелів внаслідок російської атаки / Фото ARS Capital

В ARS Capital наголосили, що на момент атаки персонал і гості дотримувалися правил безпеки та оперативно спустилися в укриття. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Одразу після атаки у готелях організували оперативний штаб. Працівники перевірили номери та загальні зони будівель і почали ліквідовувати наслідки обстрілу.

Наразі триває детальна оцінка збитків. За попередньою інформацією, пошкодження суттєві й готелі потребуватимуть відновлення фасадів, віконних конструкцій та частини внутрішніх приміщень.

У холдингу також заявили, що попри чергову атаку на столицю готель "Україна" продовжує працювати настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. Команда готелю, за даними ARS Capital, робить усе можливе для безпеки та комфорту гостей.

Що відомо про готелі "Україна" та "Дніпро"?

Готель "Україна" розташований на Майдані Незалежності та є одним із найвідоміших готелів у центрі Києва. Будівлю звели у 1960-х роках на місці хмарочоса Гінзбурга, зруйнованого під час Другої світової війни. З вікон готелю відкривається вид на центральну частину міста, а сама будівля давно стала впізнаваною частиною київського центру.

Готель "Дніпро" розташований на Європейській площі біля Хрещатика та Володимирського узвозу. Його відкрили у 1964 році. У 2020 році будівлю приватизували через аукціон Фонду держмайна, після чого в готелі почали оновлювати частину приміщень та внутрішню інфраструктуру.

Яку пам'ятку архітектури було пошкоджено у Львові?

24 березня внаслідок російської атаки у Львові пошкоджено архітектурну пам'ятку національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря, що є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО. Пожежа охопила будівлі комплексу, які прилягають до оборонних стін, а остаточний ступінь руйнувань ще мають визначити фахівці.