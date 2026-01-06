Безкоштовне житло в Греції можливе: яку умову мають виконати мешканці

У Греції пропонують безплатне проживання, але з умовою, що мешканець буде доглядати безпритульних котів. Ініціативу створив грецький притулок Syros Cats, що опікується котами на острові Сірос.

Хто може стати волонтером та які вимоги до кандидатів?

Волонтерство на Сіросі відкрито для активних та відповідальних людей, готових приділяти приблизно п'ять годин на день догляду за котами, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Як жінка перенесла свій дім на 160 кілометрів: божевільний задум, що вразив усіх

В оголошенні зазначалося, що перевагу матимуть учасники, які мають досвід догляду за тваринами або ветеринарний досвід. Також волонтери не повинні привозити з собою власних домашніх тварин або дітей.

До слова, острів, що розташований у центрі Егейського моря, є домівкою для 3 тисяч безпритульних котів. Туристи вважають Грецію "котячою" країною, але дослідження Go Voyager здивували. Виявилось, що Греція – це найменш густонаселена кішками країна Європи.

Які умови проживання та обов'язки?

Волонтерам надають житло з окремою спальнею у будинку, де спільними залишаються кухня, ванна та вітальня. Безплатний сніданок та повна оплата комунальних послуг, решту витрат учасники покривають самостійно.

Одночасно на проєкті працюють до чотирьох волонтерів з різних країн, що передбачає узгодження графіків та взаємодію з іншими учасниками. Хоча набір на 2026 рік вже закрито, притулок пропонує слідкувати за оновленнями у соцмережах.

Цікаво! Проєкт Syros Cats працює на острові з 1990-х років, займаючись стерилізацією, годуванням та ветеринарною підтримкою безпритульних котів.

Учасники доглядають за котами, годують їх, прибирають лотки, стежать за здоров'ям тварин і допомагають у транспортуванні хворих до ветеринара. Частина завдань включає роботу в саду та господарстві, а також взаємодію з відвідувачами притулку. Мінімальний термін перебування становить один місяць.

Чому пропозиція набула популярності?