Розкіш під загрозою обстрілів: що відомо про 7 найвищих хмарочосів у Дубаї

Дубай відомий світу своїм футуристичним горизонтом і рекордними хмарочосами. Сім найвищих будівель міста стали символами амбіцій, розкоші та інженерної сміливості. Водночас останніми днями Дубай страждає від ракетних атак зі сторони Ірану. Зокрема, зачепило і у хмарочоси.

Чим особливі найвищі будівлі в Дубаї?

Що відомо про 7 надвисоких будівель Дубаю та їхню історію розповідає Times Of India.

Бурдж Халіфа (Burj Khalifa) – найвища будівля і в Дубаї, і у світі загалом. Сягає 828 метрів вгору і з 2010 року утримує глобальний рекорд. Вежа поєднує житлові апартаменти, офіси, готель та оглядові майданчики, а її силует став візитівкою Дубаю. Саме навколо Burj Khalifa сформувався центр міста з масштабними проєктами, торговими центрами та туристичними локаціями.

Під час будь-якого загострення безпекової ситуації саме цей район традиційно перебуває під посиленими заходами контролю, адже це стратегічне та символічне серце міста.



Бурдж Халіфа / Фото Pexels

Маріна 101 (Marina 101) – друга за висотою будівля Дубаю. Має висоту приблизно 425 метрів. Хмарочос розташований у престижному районі Dubai Marina та поєднує житлові апартаменти й готельні простори. Проєкт тривалий час вважався одним із найамбітніших у сегменті елітного житла. Висота, панорамні краєвиди та близькість до набережної зробили його знаковим для інвесторів.



Маріна 101 / Фото Construction Week

(Вежа Принцеси) Princess Tower – житлова вежа заввишки понад 413 метрів. Довгий час входила до переліку найвищих житлових будівель світу. Princess Tower пропонує сотні апартаментів із панорамними видами на Перську затоку. Розвинена інфраструктура району та престижна адреса зробили її популярною.



Вежа Принцеси / Фото із World Construction Network

23 Маріна (23 Marina) – висота цього хмарочосу становить приблизно 393 метри. Це сучасна житлова вежа з приватними ліфтами та розкішними пентхаусами. Будівля відома великою кількістю басейнів і високим рівнем сервісу. Вона стала символом вертикального життя в Dubai Marina.



23 Маріна / Фото з фейбуку Architect Hafeez Contractor

Елітна Резиденція (Elite Residence) сягає вгору близько 380 метрів і входить до переліку найвищих житлових хмарочосів світу. Проєкт орієнтований на преміум-сегмент і пропонує мешканцям панорамні краєвиди та комплекс внутрішньої інфраструктури.



Елітна Резиденція / Фото із World Construction Network

Вежа Сіель (Ciel Tower) перевищує 370 метрів і позиціонується як один із найвищих готельних хмарочосів світу. Башта має тисячі номерів і оглядовий майданчик із панорамою на узбережжя.



Вежа Сіель / Фото Hassi Properties

Kempinski The Boulevard – будівля заввишки приблизно 370 метрів. Вона розташована поблизу Dubai Mall і поєднує готельну та житлову функції. Раніше відома як Address Boulevard, вона стала символом центрального ділового Дубаю. Завдяки розташуванню у центрі цей хмарочос має стратегічне значення для туристичної та бізнес-інфраструктури міста.



Kempinski The Boulevard / Фото Arun Katiyar

Що відомо про загострення на Близькому Сході?

Вранці 28 лютого президент США Дональд Трамп повідомив про початок масштабної військової операції проти Ірану, пояснивши це необхідністю нейтралізувати загрози з боку іранського режиму.

Іран у відповідь також завдав ударів. Вибухи зафіксували в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні та Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де розміщені американські військові бази.

У Дубаї під обстріл потрапив розкішний готель Fairmont The Palm, розташований на штучному острові. Внаслідок удару на верхніх поверхах спалахнула велика пожежа, четверо людей отримали поранення. Атаковано було й легендарний Burj Al Arab: після влучання безпілотника загорілася частина фасаду з першого по шостий поверх.